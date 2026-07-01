Một sàn thương mại điện tử đóng cửa từ 10/7

Sau gần 5 năm phát triển mô hình đi chợ trực tuyến, Sen Đỏ sẽ đóng cửa sàn thương mại điện tử Sendo Farm để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Sen Đỏ đóng cửa Sendo Farm nhằm tái cơ cấu danh mục hoạt động. Ảnh: Sen Đỏ.

CTCP Công nghệ Sen Đỏ vừa văn bản thông báo đến các đối tác về việc dừng hoạt động kinh doanh vận hành mảng Sendo Farm kể từ ngày 10/7 tới.

Doanh nghiệp cho biết quyết định tái cơ cấu danh mục hoạt động nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong thời gian tới.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và đối tác, từ ngày 1 đến 9/7, nền tảng sẽ thực hiện các chương trình tri ân với nhiều ưu đãi và giảm giá.

Đối với khách hàng còn hiệu lực gói Hội viên đến ngày 10/7, Sendo Farm sẽ hoàn trả 100% giá trị gói vào Ví Farm. Việc hoàn tiền được hệ thống tự động thực hiện từ ngày 1/7.

Doanh nghiệp cho biết số dư trong Ví Farm, Ví Sen Club và FGold vẫn có thể sử dụng trên ứng dụng Sendo Farm đến hết ngày 9/7. “Khách hàng nên kiểm tra và sử dụng hết số dư trước thời điểm này để đảm bảo quyền lợi”, nền tảng cho biết.

Về phía đối tác, các lệnh rút tiền hoa hồng từ Ví Đối tác phát sinh trong tháng 6 sẽ được thanh toán đến hết ngày 6/7. Các khoản hoa hồng hợp lệ phát sinh trong tháng 7 sẽ được thanh toán trước ngày 24/7.

Sen Đỏ cũng yêu cầu các đối tác chưa hoàn tất định danh điện tử (eKYC) và liên kết tài khoản ngân hàng thực hiện các thủ tục này trước ngày 10/7 để nhận thanh toán. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày Sendo Farm ngừng hoạt động, các khoản tiền còn lại trong Ví Đối tác chưa hoàn tất eKYC và liên kết ngân hàng sẽ được xử lý theo quy chế hoạt động của chương trình đối tác Sendo Farm.

Ra mắt vào năm 2021, Sendo Farm là mô hình "đi chợ trực tuyến", tập trung vào nhóm hàng thực phẩm và nông sản tươi sống. Nền tảng hoạt động theo mô hình đặt hàng trực tuyến - nhận hàng tại các điểm nhận gần khu dân cư, thay vì giao tận nhà, nhằm tối ưu chi phí logistics và giảm giá bán đến người tiêu dùng.

Sau khoảng 5 năm vận hành, Sendo Farm từng mở rộng mạng lưới lên hàng nghìn điểm nhận hàng tại nhiều tỉnh, thành phố và phát triển danh mục hơn 1.000 sản phẩm thuộc các nhóm rau củ, trái cây, thịt, thủy hải sản và hàng tiêu dùng thiết yếu.