Diện mạo Hồ Gươm và khu vực phụ cận trong tương lai

UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận diện tích khoảng 63,72 ha), tỷ lệ 1/2.000 và một phần quy hoạch phân khu đô thị H1-1C (11 phường quận Hoàn Kiếm cũ), tỷ lệ 1/2.000, kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận.

Đồng thời, phương án nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên, tạo điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ và mở ra trục không gian mới về phía nam.

Với cơ sở hiện trạng, đồ án đặt vấn đề nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND thành phố, rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi. Khu vực này dự kiến giữ lại 3 khối kiến trúc Pháp gồm Ấu Trĩ Viên, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý.

Phương án thiết kế dự kiến tại khu vực Bưu điện Hà Nội, chùa Báo Ân. Bên cạnh đó, đồ án điều chỉnh tổ chức lại không gian quanh đền Bà Kiệu; bố trí công trình tưởng niệm liệt sĩ Thủ đô; tăng cường kết nối với khu vực Đinh Lễ - Tràng Tiền và các không gian thương mại, dịch vụ phù hợp.

Khu vực phía tây Hồ Gươm nghiên cứu nối dài phố Nhà Thờ ra Hồ Gươm, kết nối với phố Lê Thái Tổ, tạo không gian mở và phố đi bộ; nghiên cứu bố trí công trình khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố tại số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận để phục vụ du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

Khu vực Opera Hanoi sau này sẽ gồm không gian văn hóa - nghệ thuật Thủ đô, các tầng hầm, trung tâm lịch sử văn hóa nghệ thuật, khu nhà hát mở rộng, hầm giao thông kết nối với bờ sông, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, trung tâm tài chính và quảng trường 19/8.

Với hơn 50 m mặt tiền sát hồ Gươm cùng 2 mặt bên tiếp giáp những con phố trung tâm, Bưu điện Hà Nội đang trở thành cụm kinh doanh F&B nổi bật bậc nhất Thủ đô.

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