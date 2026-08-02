Cập nhật tiến độ tuyến metro và sân bay Phú Quốc

Nhiều dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 được tỉnh An Giang đặt mục tiêu hoàn thành trong 2026, và toàn bộ công trình dự kiến về đích trước thời điểm diễn ra sự kiện 6 tháng.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh An Giang về tình hình triển khai các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Ảnh: VGP.

Chiều 2/8, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Trước buổi làm việc, Phó thủ tướng Thường trực và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số dự án trọng điểm, gồm khu vực sân bay Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị và các tuyến đường kết nối phục vụ APEC 2027.

Phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước sự kiện 6 tháng

Trong gần 3 tháng qua, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã 2 lần trực tiếp kiểm tra hiện trường và chủ trì các cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan các dự án. Đến nay, hầu hết vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ đã được giải quyết. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Chính phủ đang báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết các khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, chỉ còn một số vấn đề nhỏ và không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 21 dự án trong tháng 8 và đầu tháng 9 năm nay.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trước ngày 31/5/2027, sớm hơn khoảng 6 tháng so với thời điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Trong đó, nhiều dự án dự kiến hoàn thành ngay trong quý IV/2026, còn các hạng mục trọng điểm sẽ hoàn thành trong quý I/2027.

Việc ngầm hóa hệ thống điện tại An Thới và Dương Đông đang được triển khai theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên, tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cấp điện phục vụ Trung tâm Hội nghị, tàu điện đô thị và sân bay.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng kiến nghị sớm điều chỉnh tổng mức đầu tư, danh mục và cơ chế đầu tư đối với một số dự án do phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng và yêu cầu điều chỉnh theo thực tế.

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh đang phối hợp với các Tiểu ban APEC và các bộ, ngành Trung ương chuẩn bị nội dung phục vụ sự kiện, đồng thời triển khai đề án của tỉnh cùng 7 tiểu đề án phục vụ APEC 2027. Địa phương đề nghị các Tiểu ban APEC sớm ban hành chương trình chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ để chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt đối với các hoạt động tổ chức tại khu vực đảo Phú Quốc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: VGP.

Tại cuộc làm việc, Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ APEC 2027; đồng thời tiếp tục xử lý các vướng mắc về cơ chế, hướng dẫn việc chuyển giao tài sản sân bay Phú Quốc từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sang Tập đoàn Sun Group để triển khai các dự án hạ tầng.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và tỉnh An Giang tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, tập trung vào giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư và giao đất trong các trường hợp đặc thù.

Đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Riêng đối với Hội nghị APEC CEO Summit, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu VCCI xây dựng kế hoạch cụ thể, chú trọng chất lượng đại biểu, ưu tiên mời các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực như năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn và nghiên cứu phát triển.

Theo lãnh đạo Chính phủ, thành phần tham dự không nên chỉ giới hạn trong 21 nền kinh tế APEC mà có thể mở rộng tới các doanh nghiệp phù hợp nhằm tăng cường kết nối và thu hút đầu tư. VCCI cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị nội dung, khách mời và chương trình hội nghị.

Nhấn mạnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều, trong khi các dự án chịu tác động của mùa mưa cũng như nguồn cung vật liệu và thiết bị nhập khẩu, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh An Giang báo cáo chi tiết tiến độ từng hạng mục, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Đối với các tuyến đường phục vụ APEC, địa phương cần tập trung giải phóng mặt bằng, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Bên cạnh đó, tỉnh phải khẩn trương xử lý các tồn tại trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Phú Quốc, lập lại kỷ cương trong quản lý xây dựng, không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu ngay từ tháng 8 và tháng 9 phải cơ bản hoàn thiện hạ tầng để bàn giao cho các đơn vị triển khai các phần việc tiếp theo, bảo đảm tiến độ chung. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, coi công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ trọng tâm, cần được ưu tiên.