APEC 2027 sẽ kể câu chuyện Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Thông qua APEC 2027, Việt Nam hướng tới lan tỏa hình ảnh một quốc gia năng động, giàu khát vọng phát triển và sẵn sàng đóng góp cho tương lai khu vực.

Hội thảo năng lực truyền thông chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027 đã khai mạc tại Hà Nội ngày 18/6. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 18-19/6, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký APEC quốc tế tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực truyền thông chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hoá APEC 2027; ông Fernando Salas, Giám đốc Bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng Ban Thư ký APEC quốc tế; các diễn giả, chuyên gia đến từ Ban Thư ký APEC quốc tế, Mỹ, Peru cùng gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc hội thảo truyền thông cho năm APEC 2027. Ảnh: Việt Linh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều biến động sâu sắc, APEC tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy đối thoại, hợp tác - đổi mới sáng tạo, kết nối và tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh đó, việc đăng cai Năm APEC 2027 vừa là trách nhiệm quan trọng, vừa là cơ hội chiến lược để Việt Nam đóng góp vào định hình tương lai hợp tác kinh tế khu vực.

Nhìn lại chặng đường tham gia diễn đàn, qua các Năm Chủ nhà APEC 2006 và 2017, công tác truyền thông hiệu quả đóng vai trò then chốt giúp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam năng động và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời làm nổi bật các thành tựu phát triển cùng nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam.

Chuẩn bị cho đăng cai các sự kiện APEC lần thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại cấp cao, có ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện và năng động ra thế giới.

Hội thảo nhằm chuẩn bị năng lực truyền thông cho Việt Nam trong năm là chủ nhà APEC 2027. Ảnh: Việt Linh.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng công tác truyền thông cần tập trung lan tỏa ba thông điệp xuyên suốt: câu chuyện về APEC và vai trò của diễn đàn với tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực; câu chuyện về một chương mới của Việt Nam - một nền kinh tế năng động với khát vọng phát triển, với bản sắc văn hoá phong phú và con người đầy niềm tin vào tương lai; câu chuyện về tinh thần đối thoại, quan hệ đối tác, tình hữu nghị - những giá trị nền tảng của APEC và hợp tác khu vực.

Truyền thông không chỉ lan tỏa thông tin mà phải đưa APEC đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và các địa phương; nâng cao nhận thức về vai trò, đóng góp của APEC với kinh tế khu vực và toàn cầu, từ đó các tầng lớp xã hội không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà sẵn sàng trực tiếp tham gia, đóng góp vào thành công Năm APEC Việt Nam 2027.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Fernando Salas, Giám đốc Bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng Ban Thư ký APEC quốc tế đánh giá cao sự tham gia, vai trò của Việt Nam tại APEC và khẳng định hai lần đăng cai thành công các Năm APEC 2006 và 2017 là minh chứng cho năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam.

Ông cũng đánh giá cao việc Việt Nam chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm cho APEC 2027, đồng thời khẳng định Ban Thư ký APEC quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình chuẩn bị và đăng cai Năm APEC 2027.

Ông Fernando Salas, Giám đốc truyền thông và Quan hệ công chúng, Ban thư ký APEC Quốc tế phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Việt Linh.

Trong hai ngày của Hội thảo, các đại biểu sẽ cùng các chuyên gia, diễn giả quốc tế trao đổi về nguyên tắc, thông lệ và yêu cầu truyền thông của APEC; kinh nghiệm của các chủ nhà trước đây; xây dựng thông điệp, tăng hiệu quả tương tác, truyền thông số, vận hành trung tâm báo chí, xây dựng thương hiệu và công tác chuẩn bị truyền thông cho các sự kiện APEC.

Là hội thảo truyền thông đầu tiên trong lộ trình chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027, sự kiện góp phần đặt nền tảng xây dựng mạng lưới truyền thông chuyên nghiệp, đảm bảo công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ và phù hợp với các thông lệ của APEC.