Siêu bão Dolphin có cường độ cực mạnh, lộ rõ mắt bão trên ảnh vệ tinh

Chuyên gia khí tượng của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 2/8 cho biết siêu bão Dolphin đang di chuyển với tốc độ rất nhanh và quỹ đạo đã được điều chỉnh hơi lệch lên phía bắc.

Siêu bão Dolphin qua ảnh vệ tinh ngày 2/8. Ảnh: Easterlywave.

Đài ETToday dẫn lời ông Lâm Đắc Ân, chuyên gia khí tượng, nhận định các điều kiện trên biển hiện rất thuận lợi để siêu bão Dolphin duy trì cường độ mạnh. Nước biển có lượng nhiệt tích tụ lớn cùng độ đứt gió theo phương thẳng đứng ở mức thấp, giúp bão nhiều khả năng giữ nguyên cường độ ít nhất đến ngày 5/8.

Ảnh vệ tinh ngày 2/8 cho thấy mắt bão của siêu bão Dolphin ngày càng rõ nét.

Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, đến khoảng ngày 6/8, bán kính vùng gió mạnh cấp 7 của bão duy trì ở khoảng 300 km, bán kính vùng gió mạnh cấp 10 ở khoảng 160 km.

"Đây vẫn là một cơn bão rất mạnh và có quy mô rất lớn", ông Lâm mô tả.

Về diễn biến quỹ đạo, ông Lâm nói rằng bão hiện có xu hướng dịch nhẹ lên phía bắc so với dự báo trước, do áp cao cận nhiệt đới Thái Bình Dương mở rộng về phía tây yếu hơn dự kiến. Vì vậy, hướng di chuyển của bão đã được điều chỉnh từ tây tây bắc sang tây bắc.

Nếu tiếp tục giữ hướng đi hiện nay, siêu bão Dolphin được dự báo sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực miền Đông Trung Quốc vào khoảng ngày 8 hoặc 9/8.

Theo ông Lâm, dù bão đi theo kịch bản quỹ đạo nào, nhiều khả năng đây sẽ là lần đầu tiên Dolphin đổ bộ hoặc tiếp xúc trực tiếp với đất liền kể từ khi hình thành. Với cường độ rất mạnh và quy mô lớn, cơn bão được dự báo có thể gây mưa lớn, gió mạnh và ảnh hưởng đáng kể đến các khu vực nằm trên đường đi.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân tại những địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, do quỹ đạo và cường độ của bão vẫn có thể thay đổi trong những ngày tới.

Dù không đi vào Biển Đông, siêu bão Dolphin vẫn có thể tác động gián tiếp đến vùng biển Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 5/8, gió Tây Nam ở phía nam Biển Đông sẽ mạnh dần. Trong hai ngày 6-7/8, gió trên hầu khắp khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có thể đạt cấp 6-7, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.