Thưởng 200 triệu cho hộ bàn giao đất sân bay Gia Bình trước 11/4

Bắc Ninh thưởng 200 triệu đồng/hộ bàn giao đất trước 11/4 để xây sân bay Gia Bình, giảm còn 150 triệu nếu thực hiện đến 30/4, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ APEC 2027.

Theo thông tin từ UBND xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 3/4, xã có 77 hộ đăng ký tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Để tạo sự đồng thuận, địa phương đã thành lập các đoàn công tác tuyên truyền, giải thích chính sách cho người dân. Đồng thời, UBND tỉnh cùng nhà đầu tư thống nhất cơ chế khuyến khích bàn giao sớm, với mức thưởng 200 triệu đồng/hộ nếu bàn giao trước ngày 11/4 và 150 triệu đồng/hộ nếu thực hiện từ ngày 11-30/4.

Sau thời điểm này, chính sách thưởng sẽ hết hiệu lực.

Chính sách áp dụng đối với đất ở và tính theo từng hộ gia đình/cá nhân có đất nằm trong phạm vi xây dựng các hạng mục phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Trường hợp một hộ có nhiều thửa đất trong khu vực xây dựng hạng mục phục vụ Hội nghị cấp cao APEC sẽ chỉ được nhận thưởng một lần khi bàn giao toàn bộ diện tích.

Việc đăng ký và bàn giao mặt bằng sớm để nhận tiền thưởng không ảnh hưởng đến quyền lợi bồi thường, hỗ trợ về đất ở và tài sản trên đất sau khi phương án được phê duyệt.

Theo kế hoạch, để triển khai các hạng mục phục vụ sự kiện APEC 2027, xã Gia Bình có khoảng 1.350 hộ dân tại các thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp cần bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4. Chính quyền địa phương đã phân công cán bộ trực, đón tiếp người dân đến đăng ký để thụ hưởng chính sách.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách bồi thường khi thu hồi đất ở tại dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đề nghị, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở (bao gồm cả trường hợp thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư trong cùng thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004 mà diện tích đất ở thể hiện trên Giấy chứng nhận khác với diện tích đất ở ghi trên quyết định cấp Giấy chứng nhận của UBND huyện) khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 95 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 thì ngoài việc được bồi thường bằng 1 lô đất ở tại khu tái định cư, còn được xem xét để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất (nếu có nhu cầu).

Tùy theo diện tích đất bị thu hồi, hộ dân có thể được xem xét giao thêm từ 1 đến tối đa 4 lô đất ở (mỗi lô không quá 100 m2).

Các trường hợp này phải đáp ứng điều kiện tổng diện tích đất tái định cư; giao đất ở có thu tiền sử dụng đất và giao đất đối với trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi quy định và không vượt quá tổng diện tích đất ở bị thu hồi tại dự án.