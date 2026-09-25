Reuters: 'Đại gia' Nhật đàm phán nâng sở hữu tại VPBank lên 20%

Reuters đưa tin pháp nhân thuộc tập đoàn tài chính Nhật Bản SMBC đang đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ 15% lên khoảng 20%, song hai bên vẫn chưa thống nhất về mức định giá.

Pháp nhân thuộc tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui (SMBC) của Nhật Bản đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để tăng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB), theo nguồn tin từ Reuters.

Cụ thể, công ty con thuộc SMBC đang thảo luận với VPBank về việc nâng tỷ lệ sở hữu từ 15% hiện tại lên khoảng 20% vốn. Hai bên dự kiến hoàn tất giao dịch trong năm nay, nhưng đang gặp bất đồng về mức định giá. Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra trong nhiều tháng qua.

Nguồn tin cho biết VPBank đang kỳ vọng mức giá cho giao dịch cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại, tương tự thương vụ năm 2023, khi SMBC mua cổ phần VPBank với mức giá cao hơn khoảng 40% so với giá thị trường tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại nói rằng SMBC không muốn trả mức giá cao như vậy. Hai bên vì thế vẫn đang thảo luận về phương án giao dịch. SMBC cũng được cho là đang cân nhắc khả năng nâng tỷ lệ sở hữu thông qua mua cổ phiếu trên thị trường mở thay vì thực hiện phát hành riêng lẻ.

Tri Thức - Znews đã liên hệ với VPBank để xác minh thông tin, song ngân hàng hiện từ chối bình luận.

Thông tin liên quan tới đối tác ngoại cũng đang tác động trực tiếp đến cổ phiếu VPBank. Mã VPB có thời điểm tăng kịch trần gần 7% trong phiên giao dịch chiều 25/9, lên thẳng mức 23.600 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu SMBC cũng tăng gần 4% tại thị trường chứng khoán Tokyo.

Trước đó, hồi tháng 4, VPBank cho biết đang thảo luận về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho một số nhà đầu tư nước ngoài, nhưng không tiết lộ danh tính.

Đến tháng 5, công ty tư vấn Turicum Investment Management (Thụy Sĩ) trong một báo cáo nhận định VPBank có thể huy động khoảng 700- 900 triệu USD thông qua phát hành cổ phiếu mới. Với mức giá thị trường hiện tại, 5% cổ phần VPBank có giá trị khoảng 425 triệu USD .

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA VPBANK QUA CÁC NĂM Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6T2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 4929 8183 9199 10324 13019 14364 21220 10804 20013 30625 18880

Việt Nam hiện là cứ điểm sản xuất lớn của nhiều tập đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc và phương Tây, trong đó có Honda, Samsung và Intel. Đây cũng là nhóm khách hàng mà các ngân hàng Nhật Bản có nhu cầu khai thác sâu hơn thông qua mạng lưới tại Việt Nam.

Theo đánh giá, nếu thương vụ trên diễn ra suôn sẻ, SMBC có thể mở rộng hiện diện tại Việt Nam, đồng thời tiếp cận sâu hơn nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Việt, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm và tín dụng.

Trong những năm gần đây, nhiều ngân hàng Nhật Bản và Hàn Quốc đã gia tăng hiện diện tại các hệ thống tổ chức tín dụng của Việt Nam. Mizuho Financial Group và Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) của Nhật Bản, cùng KEB Hana Bank của Hàn Quốc, đều đang nắm giữ cổ phần tại các ngân hàng Việt.

Theo quy định chung, tổng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại một ngân hàng Việt thường được giới hạn ở mức 30%. Một nhà đầu tư nước ngoài và các bên liên quan cũng bị giới hạn tỷ lệ sở hữu theo quy định. Riêng VPBank được phép nâng room ngoại lên 49% sau khi tham gia quá trình tái cơ cấu GPBank, một ngân hàng yếu kém trong hệ thống.

Về tình hình kinh doanh, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 18.880 tỷ đồng , tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất từ trước tới nay và hoàn thành gần 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 15.567 tỷ đồng .

Đến ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 1,5 triệu tỷ đồng , tăng 19% so với đầu năm. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, khi dư nợ tín dụng riêng ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng , tăng 25%.

Tính trên toàn hệ thống, dư nợ cho vay khách hàng tại VPBank đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng , tăng 23% so với cuối năm 2025. Phân khúc khách hàng doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Trong khi đó, quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt gần 902.000 tỷ đồng , tăng 23% so với cuối năm trước.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất được duy trì dưới 3%. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động tiếp tục đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước, với tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) đạt 84,5% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở 22,4%.