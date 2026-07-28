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Kinh doanh

Đường băng số 2 sân bay Phú Quốc đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên

  • Thứ ba, 28/7/2026 15:48 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m tại sân bay Phú Quốc bắt đầu bay hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường, đèn hiệu sau khoảng 8 tháng thi công.

Đường băng số 2 sân bay Phú Quốc đã chính thức đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Ảnh: Sun Group.

Tập đoàn Sun Group cho biết ngày 27/7, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đã được thực hiện tại đường cất hạ cánh số 2 thuộc Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc.

Tàu bay thực hiện nhiệm vụ là Beechcraft B300 King Air 350ER, quốc tịch Cộng hòa Séc, số đăng ký OK-ANS, số hiệu chuyến bay CBA35. Tổ bay gồm các thành viên Việt Nam và Séc.

Máy bay khởi hành từ Cảng hàng không Cần Thơ đến Phú Quốc, thực hiện tiếp cận đầu 28R để kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống hạ cánh bằng thiết bị ILS/DME, hệ thống đèn tiếp cận và hệ thống đèn PAPI.

Trong ngày, chuyến bay thực hiện hai ca kiểm tra. Ca đầu tiên cất cánh từ đường băng số 1 lúc 6h23 và hạ cánh lúc 9h56. Ca thứ hai kéo dài từ 13h06 đến 15h29.

Máy bay thực hiện bài bay hình rẻ quạt tại khu vực đầu đường cất hạ cánh cùng các bài bay khác nhằm đo đạc tín hiệu ở nhiều góc tiếp cận.

Đường cất hạ cánh số 2 là một trong những hạng mục trọng điểm của dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027.

Đường băng dài 3.300 m, rộng 45 m, được thiết kế đạt chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), có khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và tiếp nhận tàu bay Code F khi cần thiết.

Hạng mục này được triển khai trong bối cảnh sân bay Phú Quốc vẫn duy trì khai thác trên đường cất hạ cánh hiện hữu. Theo chủ đầu tư, toàn bộ đường băng số 2 được thi công trong khoảng 8 tháng trước khi bước vào giai đoạn bay hiệu chuẩn.

Sau đường băng số 2, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc còn gồm nhiều hạng mục như nhà ga VIP, nhà ga hành khách T2, nâng cấp đường cất hạ cánh số 1, kho nhiên liệu và hệ thống tra nạp ngầm, khu sản xuất suất ăn hàng không và hangar bảo dưỡng tàu bay.

Việc đưa đường băng mới vào khai thác được kỳ vọng tăng năng lực tiếp nhận tàu bay của sân bay Phú Quốc, đặc biệt trong giai đoạn diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Việc mở rộng hạ tầng diễn ra trong bối cảnh lượng khách qua sân bay Phú Quốc tăng mạnh.

Theo số liệu từ đơn vị khai thác, trong 7 tháng đầu năm, sân bay đã phục vụ hơn 4,48 triệu lượt hành khách, tăng hơn 1,23 triệu lượt, tương đương gần 38% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng số lượt cất hạ cánh trong cùng kỳ đạt 27.919 chuyến, tăng hơn 8.500 chuyến, tương đương gần 44%.

Đường băng mới sân bay Phú Quốc chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên

Đường băng số 2 dài 3.300 m tại sân bay Phú Quốc đã hoàn thiện hệ thống đèn hiệu, chuẩn bị thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên vào ngày 27/7.

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Diệu Thanh

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  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

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    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

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    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

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