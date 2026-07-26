Đường băng mới sân bay Phú Quốc chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên

Đường băng số 2 dài 3.300 m tại sân bay Phú Quốc đã hoàn thiện hệ thống đèn hiệu, chuẩn bị thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên vào ngày 27/7.

Đường băng số 2 ở sân bay Phú Quốc đã sẵn sàng để đón chuyến bay hiệu chuẩn vào ngày 27/7. Ảnh: Sun Group.

Hệ thống đèn hiệu trên đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa được lắp đặt đồng bộ, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước khi thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn.

Theo kế hoạch, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 27/7 nhằm kiểm tra độ chính xác của hệ thống tín hiệu, thiết bị dẫn đường và các tham số khai thác trong điều kiện thực tế. Kết quả sẽ là cơ sở để hoàn thiện các thủ tục kỹ thuật trước khi đưa đường băng mới vào khai thác.

Những ngày cuối tháng 7, các tổ kỹ thuật liên tục kiểm tra từng cụm đèn, biển báo và thiết bị điện, từ cường độ sáng, hướng chiếu đến nguồn cấp và khả năng vận hành đồng bộ. Các hạng mục đường lăn, sân đỗ và hạ tầng phụ trợ cũng đang được hoàn thiện.

Giai đoạn đầu, khoảng 1.500 đèn hiệu hàng không và gần 400 biển báo khu bay đã được lắp đặt. Hệ thống sử dụng đèn LED đạt tiêu chuẩn CAT II, kết hợp đèn chỉ thị góc tiếp cận PAPI và thiết bị hạ cánh chính xác ILS/DME CAT II.

Các hệ thống này hỗ trợ máy bay tiếp cận và hạ cánh trong điều kiện ban đêm hoặc tầm nhìn hạn chế.

Đường cất hạ cánh số 2 có chiều dài 3.300 m, rộng 45 m, đáp ứng khai thác thường xuyên các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777.

Công trình được hoàn thành sau khoảng 8 tháng, trong đó 6 tháng dành cho thi công kết cấu, mặt đường bê tông và 2 tháng lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh các thiết bị hàng không.

Quá trình thi công gặp nhiều thách thức do vị trí đảo, khi máy móc siêu trường và vật liệu chuyên dụng phải vận chuyển bằng đường biển. Công trường cũng phải vừa thi công vừa đảm bảo hoạt động khai thác tại sân bay hiện hữu diễn ra bình thường.

Để đáp ứng tiến độ, các nhà thầu tổ chức thi công liên tục theo phương án 3 ca, 4 kíp, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không.

Đường băng mới là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng và đang được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ APEC 2027.

Sau khi các hạng mục mở rộng hoàn thành, sân bay Phú Quốc sẽ có hai đường cất hạ cánh cùng nhà ga T2 và hệ thống hạ tầng hàng không đồng bộ. Về dài hạn, sân bay được định hướng nâng công suất lên 50 triệu lượt khách mỗi năm.