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Kinh doanh

Sân bay hơn 5.800 tỷ của bầu Hiển vừa cất nóc đài kiểm soát không lưu

  • Thứ sáu, 24/7/2026 16:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị vừa cất nóc đài kiểm soát không lưu, trong bối cảnh sân bay hơn 5.800 tỷ đồng này được nâng quy hoạch lên cấp 4E.

Đài kiểm soát không lưu sân bay Quảng Trị vừa cất nóc, đánh dấu bước tiến lớn của dự án. Ảnh: T&T Group.

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và CTCP Tập đoàn CIENCO4 cùng Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị vừa tổ chức lễ cất nóc đài kiểm soát không lưu thuộc dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Đây là hạng mục thứ 10 của dự án hoàn thành phần kết cấu, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt các hệ thống thiết bị chuyên ngành.

Đài kiểm soát không lưu được thiết kế 11 tầng và tầng mái, cao độ sàn đỉnh 44,34 m, điểm cao nhất 51,73 m. Công trình phải đáp ứng các yêu cầu về tầm quan sát, điều hành bay và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát không lưu chuyên dụng.

Đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tại Quảng Trị cũng tham dự sự kiện. Đây là đơn vị dự kiến tiếp nhận, quản lý và vận hành đài kiểm soát không lưu khi sân bay đi vào khai thác.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng vốn hơn 5.800 tỷ đồng. Dự án khởi công từ tháng 7/2024, nhà đầu tư là liên danh doanh nghiệp thuộc Tập đoàn T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) và CIENCO4.

Cùng với đài kiểm soát không lưu, nhiều hạng mục chính của sân bay đang được triển khai.

Tại nhà ga hành khách, các hạng mục kết cấu chính đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang xây trát mặt trong và ngoài, thi công kết cấu thép mái, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, hạng mục đường cất hạ cánh đã hoàn thành. Với đường lăn và hệ thống thoát nước khu bay, các công tác bóc hữu cơ, vét bùn, đào nền và lu nền cũng đã được thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Tiến độ này diễn ra trong bối cảnh quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị vừa được điều chỉnh từ cấp 4C lên cấp 4E.

Theo quy hoạch mới, sân bay có thể tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350, thay vì chủ yếu phục vụ nhóm tàu bay thân hẹp theo định hướng trước đây. Việc nâng cấp quy hoạch cũng tạo dư địa để sân bay tăng năng lực khai thác trong dài hạn.

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Diệu Thanh

Quảng Trị Quảng Trị Bầu Hiển Boeing Airbus bầu Hiển sân bay cất nóc

  • Đỗ Quang Hiển

    Đỗ Quang Hiển

    Đỗ Quang Hiển hay được gọi là Bầu Hiển, là ông bầu Câu lạc bộ Bóng đá T&T Hà Nội. Bầu Hiển còn là một doanh nhân giàu có, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T (cổ phiếu 6,85%). Ông cũng là Chủ tịch HĐQT của: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Công ty CP Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội (SHF); Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS); Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB (SHB Land); Tổng Công ty Bảo hiểm BSH; Công ty TNHH MTV T&T Đà Nẵng; Công ty TNHH T&T Hồ Chí Minh. Ông hiện là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ TP. Hà Nội; Uỷ viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Bạn có biết: Hãng T&T của ông lúc đầu buôn bán các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông.

    • Ngày sinh: 19/10/1962
    • Học vấn: Đại học Tổng hợp Hà Nội (ngành Vật lý vô tuyến)
    • Vợ: Lê Thành Hòa
    • Con: 2

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
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    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

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