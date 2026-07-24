Sân bay hơn 5.800 tỷ của bầu Hiển vừa cất nóc đài kiểm soát không lưu

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị vừa cất nóc đài kiểm soát không lưu, trong bối cảnh sân bay hơn 5.800 tỷ đồng này được nâng quy hoạch lên cấp 4E.

Đài kiểm soát không lưu sân bay Quảng Trị vừa cất nóc, đánh dấu bước tiến lớn của dự án. Ảnh: T&T Group.

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và CTCP Tập đoàn CIENCO4 cùng Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị vừa tổ chức lễ cất nóc đài kiểm soát không lưu thuộc dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Đây là hạng mục thứ 10 của dự án hoàn thành phần kết cấu, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt các hệ thống thiết bị chuyên ngành.

Đài kiểm soát không lưu được thiết kế 11 tầng và tầng mái, cao độ sàn đỉnh 44,34 m, điểm cao nhất 51,73 m. Công trình phải đáp ứng các yêu cầu về tầm quan sát, điều hành bay và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát không lưu chuyên dụng.

Đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tại Quảng Trị cũng tham dự sự kiện. Đây là đơn vị dự kiến tiếp nhận, quản lý và vận hành đài kiểm soát không lưu khi sân bay đi vào khai thác.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng vốn hơn 5.800 tỷ đồng . Dự án khởi công từ tháng 7/2024, nhà đầu tư là liên danh doanh nghiệp thuộc Tập đoàn T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) và CIENCO4.

Cùng với đài kiểm soát không lưu, nhiều hạng mục chính của sân bay đang được triển khai.

Tại nhà ga hành khách, các hạng mục kết cấu chính đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang xây trát mặt trong và ngoài, thi công kết cấu thép mái, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, hạng mục đường cất hạ cánh đã hoàn thành. Với đường lăn và hệ thống thoát nước khu bay, các công tác bóc hữu cơ, vét bùn, đào nền và lu nền cũng đã được thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Tiến độ này diễn ra trong bối cảnh quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị vừa được điều chỉnh từ cấp 4C lên cấp 4E.

Theo quy hoạch mới, sân bay có thể tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350, thay vì chủ yếu phục vụ nhóm tàu bay thân hẹp theo định hướng trước đây. Việc nâng cấp quy hoạch cũng tạo dư địa để sân bay tăng năng lực khai thác trong dài hạn.