Gỡ vướng dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh

Dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh thêm 600 m, nâng tổng chiều dài lên 3.000 m, dự kiến được triển khai thi công trong năm 2026 sau khi các vướng mắc lớn cơ bản được tháo gỡ.

ACV và UBND tỉnh Nghệ An thống nhất phối hợp tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu triển khai dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng HKQT Vinh trong năm 2026. Ảnh: VNA.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và UBND tỉnh Nghệ An vừa có buổi làm việc nhằm thống nhất điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Vinh và tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án kéo dài đường cất hạ cánh.

Dự án do ACV làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng . Hạng mục chính là kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600 m, từ 2.400 m lên 3.000 m, đồng thời xây dựng hệ thống đường lăn chờ.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp Cảng HKQT Vinh đáp ứng tiêu chuẩn khai thác tàu bay Code E theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), qua đó nâng cao năng lực khai thác và mở rộng khả năng phục vụ các loại máy bay lớn hơn.

Một trong những vướng mắc lớn của dự án là công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích cần thu hồi hơn 55,27 ha. Quá trình này trước đây gặp khó khăn do liên quan đến đất quốc phòng, đất tôn giáo và các khu vực tâm linh.

Theo ACV và tỉnh Nghệ An, đến nay những vướng mắc lớn, đặc biệt liên quan đến đất quốc phòng, đã cơ bản được tháo gỡ. Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu triển khai thi công dự án ngay trong năm 2026.

Cũng tại buổi làm việc, ACV và UBND tỉnh Nghệ An thống nhất các nội dung điều chỉnh quy hoạch Cảng HKQT Vinh trên cơ sở báo cáo của đơn vị tư vấn, bám sát quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Theo định hướng đến năm 2030, Cảng HKQT Vinh tiếp tục là một trong 19 cảng hàng không quốc tế của Việt Nam, đạt cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn ICAO, với công suất thiết kế khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm.

Đến năm 2050, sân bay này tiếp tục giữ vai trò là một trong 20 cảng hàng không quốc tế của cả nước, duy trì cấp sân bay 4E và nâng công suất thiết kế lên khoảng 10 triệu hành khách mỗi năm.

Việc kéo dài đường cất hạ cánh được kỳ vọng tạo nền tảng để Cảng HKQT Vinh nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.