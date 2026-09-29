PNJ tái cấu trúc

PNJ vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức các đầu mối dưới Tổng giám đốc.

PNJ điều chỉnh cơ cấu tổ chức trong giai đoạn tái thiết sau những biến động mạnh về hoạt động kinh doanh. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chủ trương tổ chức lại lao động.

Theo nghị quyết được ban hành ngày 27/9, cơ cấu mới nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Sơ đồ tổ chức mới được áp dụng từ ngày 10/10.

Trong sơ đồ mới, PNJ không còn duy trì Khối Vận hành như một đầu mối độc lập. Thay vào đó, cơ cấu trực thuộc Tổng giám đốc được sắp xếp lại với các khối gồm Tài chính, Marketing, Khách hàng & Bán lẻ, Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động, Cung ứng, Nguồn nhân lực, Công nghệ thông tin và Quản trị ngành hàng.

Bên cạnh đó là các trung tâm gồm Trung tâm Hành chính tổng hợp, Trung tâm Quản trị rủi ro & Tuân thủ, và Trung tâm Đối ngoại & Phát triển bền vững, cùng các chi nhánh.

HĐQT cho biết việc điều chỉnh cơ cấu đi kèm chủ trương tổ chức lại lao động, bao gồm rà soát, sắp xếp và bố trí lại nhân sự để phù hợp với cơ cấu mới, đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động hiện hành.

Nguồn: PNJ.

Cùng với việc tái cấu trúc, PNJ thay đổi vị trí của ông Đào Trung Kiên, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cao cấp. Theo nghị quyết ngày 27/9, ông Kiên được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp - Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động, nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 10/10.

Đồng thời, ông thôi giữ chức Giám đốc cao cấp - Vận hành kể từ thời điểm trên. Lý do là Khối Vận hành được tổ chức lại theo sơ đồ cơ cấu mới.

Đáng chú ý, ông Kiên vẫn là thành viên HĐQT PNJ. Bản cung cấp thông tin của doanh nghiệp ghi nhận ông đang sở hữu 418.466 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn điều lệ.

Ông Kiên từng phụ trách lĩnh vực chiến lược tại PNJ trước khi chuyển sang mảng vận hành vào tháng 2/2023. Việc được bổ nhiệm lần này đưa ông trở lại mảng chiến lược, đồng thời đảm nhiệm thêm phần quản trị hiệu quả hoạt động.

Động thái tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh PNJ đang bước vào giai đoạn tái thiết sau những biến động mạnh về kinh doanh.

Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phương án điều chỉnh doanh thu năm 2026 giảm còn 39.057 tỷ đồng và trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho chính sách thu đổi, khiến lợi nhuận sau thuế có thể âm kỷ lục 6.271 tỷ đồng . Nếu loại khoản dự phòng này, PNJ ước tính vẫn có thể lãi khoảng 800 tỷ đồng .

Trong tháng 7-8, doanh thu PNJ tăng 4,5% nhưng lợi nhuận gộp giảm 45%, kéo biên lợi nhuận gộp từ 19% xuống khoảng 10%. Công ty cho biết kết quả này chịu tác động bởi biên lợi nhuận suy giảm, diễn biến bất lợi của thị trường kim cương và yếu tố mùa vụ.

PNJ cho biết quá trình tái thiết sẽ tập trung vào củng cố sức khỏe tài chính, nâng cao quản trị và kiểm soát rủi ro, tái thiết hoạt động kinh doanh, củng cố niềm tin khách hàng và xây dựng lại tổ chức, năng lực cho tương lai.