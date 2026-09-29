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Kinh doanh

'Thủ phủ' tỷ phú của nước Mỹ

  • Thứ ba, 29/9/2026 16:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

California có 85 người góp mặt trong danh sách Forbes 400 năm nay, nhiều hơn bất kỳ bang nào khác tại Mỹ. Phần lớn tài sản tập trung quanh các ngành công nghệ và AI.

Jensen Huang, CEO Nvidia, nằm trong nhóm những người giàu nhất nước Mỹ đang sống tại bang California. Ảnh: Reuters.

California tiếp tục là nơi tập trung nhiều người giàu nhất nước Mỹ, theo danh sách Forbes 400 năm 2026. Có tới 85 cư dân của bang này góp mặt trong bảng xếp hạng 400 người giàu nhất quốc gia, theo New York Post.

Con số này đưa California đứng đầu danh sách các bang có nhiều thành viên Forbes 400 nhất. New York đứng thứ hai với 54 người, tiếp đến là Florida với 49 và Texas với 43 người.

Sự áp đảo của California gắn với vị thế của bang này trong ngành công nghệ Mỹ. Nhiều cái tên giàu nhất bang là những người sáng lập hoặc lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn.

Theo Forbes, Larry Page, đồng sáng lập Google, là người giàu nhất California với tài sản ước tính 278 tỷ USD, đồng thời đứng thứ ba trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ.

Theo sau là Sergey Brin, đồng sáng lập Google và Mark Zuckerberg, CEO Meta. Jensen Huang, CEO Nvidia, cũng nằm trong nhóm những người giàu nhất California. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và nhu cầu chip phục vụ các trung tâm dữ liệu đã góp phần đưa tài sản của nhiều doanh nhân công nghệ tăng mạnh.

Danh sách Forbes 400 năm nay có 34 người lần đầu góp mặt. Tổng tài sản của 400 thành viên đạt khoảng 8.000 tỷ USD, tăng đáng kể so với 6.600 tỷ USD của năm trước.

Sự gia tăng tài sản của nhóm siêu giàu cũng khiến tiêu chuẩn gia nhập Forbes 400 được đẩy lên mức chưa từng có. Năm 2026, một người phải sở hữu ít nhất 4,4 tỷ USD mới có thể lọt vào danh sách, cao hơn 600 triệu USD so với năm 2025 và tăng 2,7 tỷ USD so với một thập kỷ trước.

Forbes tính toán tài sản của các thành viên dựa trên dữ liệu tại ngày 4/9.

Đáng chú ý, chỉ 5 bang gồm California, New York, Florida, Texas và Illinois đã có tổng cộng 249 thành viên Forbes 400, tương đương hơn 62% danh sách. Điều này cho thấy tài sản cực lớn tại Mỹ đang tập trung mạnh ở một số trung tâm kinh tế thay vì phân bổ đồng đều trên toàn quốc.

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Diệu Thanh

California Bảng xếp hạng Forbes Mark Zuckerberg Larry Page Sergey Brin Forbes Mỹ tỷ phú

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • Larry Page

    Larry Page

    Lawrence Edward "Larry" Page là một doanh nhân Mỹ, nhà đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm Google cùng với Sergey Brin. Ông hiện là giám đốc điều hành (CEO) của Alphabet Inc, công ty mẹ của Google.

    • Ngày sinh: 26/3/1973
    • Nơi sinh: Lansing, Michigan, Mỹ
    • Tài sản: 55,2 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Lucinda Southworth

  • Sergey Brin

    Sergey Brin

    Sergey Brin là một doanh nhân người Mỹ cũng là người đồng sáng lập Google cùng với Larry Page. Brin hiện là Giám đốc kỹ thuật của Google và có tài sản ước tính 53,8 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu thứ 9 trên toàn thế giới (theo danh sách của Forbes).

    • Ngày sinh: 21/8/1973
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Tài sản: 53,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Anne Wojcicki
    • Con: 2

  • Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỷ phú Thế giới là một bảng xếp hạng hàng năm của các tỷ phú giàu nhất thế giới tính bằng tài sản ròng được biên soạn và xuất bản vào tháng 3 hàng năm bởi tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes. Tổng giá trị ròng của mỗi cá nhân trong danh sách được ước lượng và được trích dẫn bằng đô la Mỹ, dựa trên tài sản đã được ghi chép và tính nợ. Tiền bản quyền và nhà độc tài có tài sản đến từ vị trí của họ bị loại khỏi danh sách này. Danh sách này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987.

    Bạn có biết: Năm 2017, đã có 2043 người trong danh sách, gồm 76 người từ Trung Quốc và 25 người từ Hoa Kỳ; có 56 người dưới 40 tuổi và có 227 phụ nữ. Đây là lần đầu tiên danh sách vượt trên 2.000 người.

    • Ra mắt: 3/1987

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