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Kinh doanh

'Hơn 2.400 tỷ USD' dự quốc yến Mỹ - Trung

  • Thứ sáu, 25/9/2026 12:49 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tổng tài sản ròng của các "ông trùm" công nghệ tham dự quốc yến tại Nhà Trắng lên đến hơn 2.400 tỷ USD, gần 40% trong số này thuộc về tỷ phú Elon Musk.

Elon Musk, người giàu nhất hành tinh, góp mặt tại quốc yến tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Tối 24/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì quốc yến tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và ông Tập đã có "một cuộc gặp tuyệt vời" vào cùng ngày. Cuộc gặp diễn ra kín và tập trung vào các vấn đề về AI, thương mại và thuế quan, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì thuế quan đối với hàng hóa của nhau, dù hai bên đã đạt các thỏa thuận giảm thuế vào năm ngoái.

Đáng chú ý, ngoài quan chức 2 quốc gia, buổi quốc yến còn có sự góp mặt của nhiều tỷ phú đang điều hành các công ty công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới, trong đó một số người nằm trong nhóm giàu nhất hành tinh.

Theo ước tính của Forbes, tổng tài sản ròng của các "ông trùm" công nghệ tham dự quốc yến tại Nhà Trắng lên đến hơn 2.400 tỷ USD.

Riêng CEO Tesla Elon Musk nắm gần 40% trong tổng số này. Với tài sản ước tính 927,9 tỷ USD, ông hiện là người giàu nhất thế giới cùng khoảng cách rất lớn so với những người đứng sau.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, với tài sản 369,3 tỷ USD và đứng thứ 2 trong danh sách tỷ phú của Forbes, cũng xuất hiện tại buổi tiệc. Tỷ phú giàu thứ 4 và thứ 5 trên thế giới là CEO Meta Mark Zuckerberg (266,4 tỷ USD) và Michael Dell (265,4 tỷ USD) cũng có mặt, theo sau là nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin với khối tài sản ròng 258,5 tỷ USD.

Quốc yến tiếp đón ông Tập còn có sự xuất hiện của CEO Nvidia Jensen Huang (194,5 tỷ USD), CEO LVMH Bernard Arnault (122,8 tỷ USD) cùng Jeff Yass (77,8 tỷ USD), nhà đồng sáng lập Susquehanna International Group, tập đoàn sở hữu một lượng cổ phần đáng kể tại ByteDance.

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CEO Nvidia và Chủ tịch Apple Tim Cook xuất hiện tại quốc yến tối 24/9 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters.

Danh sách tham dự quốc yến còn có CEO Blackstone Stephen Schwarzman (41,8 tỷ USD), tỷ phú ngành sòng bạc Miriam Adelson (31,3 tỷ USD) và Chủ tịch OpenAI Greg Brockman (25,5 tỷ USD).

Dù có khối tài sản hơn 15 tỷ USD và hiện là cái tên nổi bật trong lĩnh vực AI, CEO Anthropic Dario Amodei lại không có tên trong danh sách 130 khách tham dự quốc yến.

Truyền thông nước ngoài cũng đưa tin Nhà Trắng đã gửi thư mời dự quốc yến đến CEO OpenAI Sam Altman (3,3 tỷ USD), Chủ tịch điều hành Apple Tim Cook và CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon (cùng có khối tài sản 3,1 tỷ USD).

Sự kiện còn có sự góp mặt của CEO Google Sundar Pichai (1,6 tỷ USD) cùng CEO Microsoft Satya Nadella (1,4 tỷ USD), những cái tên hàng đầu trong làng công nghệ.

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Danh sách khách mời lại vắng bóng dàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Đáng nói, danh sách khách mời không có sự góp mặt của các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo một nguồn tin của AP, giới chức Mỹ và Trung Quốc từng thảo luận việc đưa một số lãnh đạo của các doanh nghiệp Trung Quốc nổi tiếng vào danh sách khách mời. Tuy nhiên, quá trình đàm phán cũng phát sinh trở ngại khi phía Mỹ chậm đưa ra các quy định và làm rõ vai trò của các CEO Trung Quốc trong chuyến thăm.

Nhà Trắng hiện không phản hồi yêu cầu bình luận về sự vắng mặt của các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Trump đãi quốc yến ông Tập giữa dàn lãnh đạo công nghệ

TT Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh lịch sử hợp tác, gửi thông điệp về quan hệ Mỹ-Trung tại quốc yến ở Nhà Trắng, với sự góp mặt của nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu Mỹ.

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Anh Nguyễn

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  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • Sergey Brin

    Sergey Brin

    Sergey Brin là một doanh nhân người Mỹ cũng là người đồng sáng lập Google cùng với Larry Page. Brin hiện là Giám đốc kỹ thuật của Google và có tài sản ước tính 53,8 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu thứ 9 trên toàn thế giới (theo danh sách của Forbes).

    • Ngày sinh: 21/8/1973
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Tài sản: 53,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Anne Wojcicki
    • Con: 2

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