Burger, trà sữa bất ngờ kéo gần quan hệ Mỹ - Trung Quốc

Burger Mỹ, trà sữa Trung Quốc đang tạo nên một cuộc trao đổi thú vị giữa hai cường quốc, khi các chuỗi đồ ăn nhanh liên tục tìm đường sang thị trường của nhau.

Theo AP, các chuỗi đồ ăn nhanh của Mỹ đang mở rộng liên tục tại Trung Quốc, trong khi nhóm thương hiệu Trung Quốc như Mixue, Heytea hay Luckin Coffee cũng đang tìm đường sang Mỹ. Từ burger, gà rán đến trà sữa và cà phê, hoạt động kinh doanh này đang tạo ra một dạng “ngoại giao ẩm thực” do doanh nghiệp và người tiêu dùng dẫn dắt

McDonald’s, KFC tăng tốc ở Trung Quốc

Tháng trước, khách hàng Trung Quốc xếp hàng dưới mưa để chờ khai trương cửa hàng Church’s Texas Chicken đầu tiên tại Thượng Hải. Church’s có kế hoạch mở thêm ít nhất 600 cửa hàng tại Trung Quốc. Tương tự, Wendy’s cho biết dự kiến mở 1.000 nhà hàng tại nước này trong thập kỷ tới.

Những thương hiệu đã có mặt lâu năm cũng tiếp tục mở rộng. McDonald’s dự kiến khai trương 1.000 nhà hàng mới tại Trung Quốc trong năm nay và nâng tổng số lên 10.000 cửa hàng vào năm 2028. Burger King, gia nhập thị trường Trung Quốc từ năm 2005, đặt mục tiêu tăng gấp 3 số cửa hàng lên 4.000 điểm bán vào năm 2035.

“Bất chấp căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, người Trung Quốc thực tế vẫn rất yêu thích các thương hiệu Mỹ”, Shaun Rein, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành China Market Research Group tại Thượng Hải cho biết.

KFC trở thành chuỗi đồ ăn nhanh lớn của Mỹ đầu tiên vào Trung Quốc đại lục khi mở nhà hàng tại Bắc Kinh năm 1987. Khi đó, thương hiệu này được xem là một địa điểm cao cấp, đáng để đưa người yêu đi hẹn hò, theo Rein. McDonald’s và Pizza Hut lần lượt vào Trung Quốc năm 1990.

Các thương hiệu đồ ăn nhanh của Mỹ được yêu thích tại Trung Quốc. Ảnh: CNBC.

“McDonald’s và KFC giống như biểu tượng của sức khỏe và vệ sinh, nếu so với phần còn lại của thị trường lúc đó”, Rein nói.

Hiện Trung Quốc là thị trường lớn nhất của KFC, vượt xa Mỹ. Chuỗi gà rán có nguồn gốc từ Kentucky đang vận hành khoảng 13.000 cửa hàng tại Trung Quốc, so với khoảng 3.750 cửa hàng ở Mỹ. Các thương hiệu Mỹ vẫn nhìn thấy dư địa tăng trưởng tại thị trường này.

Sory Park, quản lý dự án tại Daxue Consulting, công ty nghiên cứu và tư vấn chiến lược tập trung vào Trung Quốc, cho biết phần lớn dân số Trung Quốc sống tại các thành phố nhỏ hơn. Đây cũng là nơi McDonald’s và Starbucks đang tiếp tục mở rộng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Trung Quốc là thị trường dễ dàng đối với các thương hiệu nhà hàng nước ngoài. Phần lớn chuỗi Mỹ hiện dựa vào đối tác Trung Quốc để tìm mặt bằng và chia sẻ rủi ro tài chính. Đầu năm nay, một công ty đầu tư Trung Quốc đã mua 60% hoạt động kinh doanh của Starbucks tại Trung Quốc, sau nhiều năm lượng khách đến cửa hàng giảm.

Các chuỗi Mỹ tận dụng sức mạnh thương hiệu và những sản phẩm đặc trưng, nhưng cũng điều chỉnh thực đơn để phù hợp với khách hàng Trung Quốc. Tại KFC Trung Quốc, bên cạnh khoai tây chiên và gà rán Original Recipe, khách hàng có thể gọi bánh tart trứng và cháo gạo mặn phổ biến tại Trung Quốc.

“Họ cần vận hành như một công ty Trung Quốc, nhưng cung cấp thực đơn Mỹ có sự kết hợp với các giá trị, thói quen ăn uống và khẩu vị của người Trung Quốc”, Park nói.

Mixue, Heytea "Mỹ tiến"

Mixue, một trong những chuỗi đồ ăn nhanh lớn nhất thế giới với hơn 53.000 cửa hàng toàn cầu, đã mở 3 cửa hàng đầu tiên tại Mỹ vào tháng 12 năm ngoái.

Tương tự cảnh người dân Thượng Hải xếp hàng trước cửa hàng Church’s Texas Chicken, khách hàng New York cũng đứng chờ trong giá lạnh để thưởng thức kem tươi và trà trái cây tại cửa hàng Mixue ở Herald Square.

Mixue đã công bố kế hoạch mở thêm ít nhất 24 cửa hàng tại 4 bang của Mỹ. Kể từ năm 2023, ít nhất 9 chuỗi từ Trung Quốc đại lục đã gia nhập thị trường Mỹ, trong đó chỉ một thương hiệu không kinh doanh đồ uống và đồ ăn nhẹ.

Một cửa hàng Mixue ở New York. Ảnh: Reuters.

Danh sách này có Heytea với 40 cửa hàng tại Mỹ và Luckin Coffee hiện có 20 cửa hàng tại New York.

Trước khi tiến vào Mỹ, nhiều chuỗi đồ ăn và đồ uống lớn của Trung Quốc đã mở rộng sang Đông Nam Á. Thị trường bất động sản suy thoái và sức mua tiêu dùng yếu khiến các doanh nghiệp khó tìm kiếm tăng trưởng trong nước.

Theo một báo cáo của Chính phủ Mỹ, tuổi thọ trung bình của 16 triệu nhà hàng và chuỗi nhà hàng tại Trung Quốc được dự báo giảm xuống còn 15 tháng trong năm ngoái.

Trong khi đó, ngành nhà hàng Mỹ nhỏ hơn đáng kể, với khoảng 1 triệu địa điểm, theo Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ.

Cơ hội lớn, bài toán khó

Các chuỗi F&B Mỹ và Trung Quốc đều đang muốn tìm kiếm cơ hội ở bên kia Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sự thành công của thương hiệu Trung Quốc vẫn chưa được kiểm chứng nhiều tại thị trường Mỹ.

Ngay cả những chuỗi đã có hàng nghìn cửa hàng ở các thị trường khác cũng đang thử xem sức hút từ sự mới lạ có thể chuyển thành lòng trung thành của khách hàng hay không.

Aaron Allen, nhà sáng lập công ty tư vấn nhà hàng Aaron Allen & Associates, cho rằng Mỹ là thị trường quá hấp dẫn để các thương hiệu không thể bỏ qua. Theo ông, Mỹ chiếm khoảng 1/3 doanh thu ngành nhà hàng toàn cầu, dù chỉ chiếm khoảng 4% dân số thế giới.

Trong khi thương hiệu Mỹ có thể mang hình ảnh cao cấp tại Trung Quốc, nhiều thương hiệu Trung Quốc lại cạnh tranh mạnh về giá. Tại một cửa hàng Mixue ở Hollywood trong tuần này, một ly matcha latte cỡ vừa có giá 6,83 USD , trong khi Starbucks gần đó bán cùng loại đồ uống với giá cao hơn gần 1 USD . Wallace bán 3 chiếc bánh sandwich gà cỡ lớn với giá 10 USD .

“Người Trung Quốc có thể sản xuất mọi thứ rẻ hơn và nhanh hơn. Vậy tại sao điều đó lại không thể áp dụng với thực phẩm?”, Allen nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng các thương hiệu Trung Quốc có thể đối mặt với phản ứng tiêu cực từ khách hàng hoặc mức thuế cao hơn nếu dùng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc để cạnh tranh với các đối thủ Mỹ.

Giống những doanh nghiệp Trung Quốc khác, các chuỗi nhà hàng cũng có thể đối mặt với sự giám sát của Mỹ liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu khách hàng, ông nói.

Jinyi Guo, đồng sáng lập kiêm CEO Luckin Coffee, nói với các nhà đầu tư hồi tháng 2 rằng Mỹ là một trong những cơ hội dài hạn quan trọng và công ty đang tiến hành mở rộng tại đây với sự kiên nhẫn và kỷ luật cao.