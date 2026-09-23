Trung Quốc chi gần 160 tỷ USD mua hơn 1.000 tấn vàng chỉ trong 8 tháng

Chỉ trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã chi gần 160 tỷ USD để nhập hơn 1.000 tấn vàng, trong bối cảnh các bất ổn địa chính trị vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trung Quốc đã chi khoản tiền kỷ lục để nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng trong năm nay, trong bối cảnh ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư trong nước đổ tiền vào kim loại quý khi căng thẳng địa chính trị gia tăng trên thế giới và lợi nhuận từ các tài sản trong nước ở mức thấp, theo Financial Times.

Cụ thể, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chi 158,8 tỷ USD cho vàng trong 8 tháng đầu năm. Con số này lớn hơn nhiều so với 96,5 tỷ USD được chi cho 886 tấn vàng trong cả năm 2025.

Mức tăng này diễn ra sau khi Trung Quốc kiềm chế hoạt động mua vàng vào năm ngoái, trong giai đoạn giá vàng tăng mạnh từ khoảng 2.625 USD /ounce vào đầu năm 2025 lên mức đỉnh 5.595 USD /ounce vào tháng 1 năm nay. Ngoài ra, các nhà đầu tư Trung Quốc cũng đang tăng mua vàng nhằm đa dạng hóa tài sản.

LƯỢNG VÀNG TRUNG QUỐC ĐÃ NHẬP KHẨU TRONG NHIỀU NĂM QUA Số liệu tính đến tháng 8/2026 0 500 1,0K 1,5K 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 Lượng vàng nhập k… 165,81 2021 Lượng vàng nhập k… 447,78 2022 Lượng vàng nhập k… 749,76 2023 Lượng vàng nhập k… 1.021,23 2024 Lượng vàng nhập k… 964,97 2025 Lượng vàng nhập k… 662,8 2026 Lượng vàng nhập k… 1.141,18 Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Không chỉ mua vàng mạnh, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Trung Quốc cũng là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, với sản lượng trong năm ngoái đạt 384 tấn.

Bà Lisa Liu, Giám đốc điều hành Gold Mountains Asset Management, thuộc Zijin Mining Group - nhà sản xuất vàng lớn nhất Trung Quốc - cho biết cả ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư tư nhân đều đang chuyển một phần nguồn dự trữ và tiền tiết kiệm sang vàng, một tài sản không phụ thuộc vào khả năng thanh toán của bất kỳ đối tác nào, trong chiến lược bảo toàn tài sản dài hạn.

Các lựa chọn đầu tư trong nước tại Trung Quốc đã trở nên hạn chế hơn kể từ khi thị trường bất động sản nước này bắt đầu suy thoái vào năm 2021. Chỉ số CSI 300 đã giảm 1,8% từ đầu năm và chỉ bằng 1/5 mức đỉnh hồi đầu năm 2021. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc đang ở gần mức thấp kỷ lục.

Bà Liu cho rằng đây không phải là một giao dịch ngắn hạn mà là quá trình tái phân bổ tài sản của các hộ gia đình và tổ chức kéo dài nhiều năm. Quy mô và tính bền bỉ của hoạt động mua vàng tại Trung Quốc hiện là động lực quan trọng đối với giá vàng toàn cầu và quốc gia này kỳ vọng xu hướng trên sẽ tiếp diễn khi những bất ổn về tăng trưởng và địa chính trị vẫn hiện hữu.

Đáng chú ý, các chuyên gia phân tích tại Goldman Sachs cho rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) mua nhiều vàng hơn so với số liệu được công bố chính thức. Trong một báo cáo hồi đầu tháng này, Goldman Sachs ước tính Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua 35 tấn vàng trong tháng 7, cao hơn đáng kể so với con số 20 tấn được PBoC công bố.

Hoạt động mua vàng của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia có xu hướng đưa vàng dự trữ về gần hơn với nơi họ có thể trực tiếp kiểm soát và tiếp cận lượng vàng này, thay vì để vàng được lưu ký tại các trung tâm tài chính ở nước ngoài.

Kim loại quý đang ngày càng trở thành một công cụ đa dạng hóa quan trọng đối với các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh trái phiếu chính phủ không còn biến động ngược chiều với thị trường chứng khoán.

Ông Christopher Hamilton, Trưởng bộ phận giải pháp khách hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tại Invesco, nhận định giá vàng đã không còn diễn biến như trong các giai đoạn lợi suất thực tăng. Trước đây, lợi suất thực tăng thường khiến giá vàng giảm. Theo ông, hoạt động mua vàng của các tổ chức đang là động lực quan trọng nhất đối với giá vàng.