Chênh lệch lãi suất trái phiếu Mỹ - Trung Quốc cao kỷ lục

Chênh lệch lãi suất trái phiếu giữa Mỹ - Trung Quốc có thể đẩy nhanh xu hướng dịch chuyển dòng vốn giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu chính phủ Trung Quốc và Mỹ kỳ hạn 10 năm đã nới rộng lên mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sự khác biệt ngày càng lớn trong chính sách của 2 nước, đồng thời làm gia tăng nguy cơ dòng vốn rút khỏi Trung Quốc đại lục, theo Bloomberg.

Sự khác biệt về chính sách tiền tệ

Tính đến ngày 9/9 (giờ Mỹ), lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4,85%, mức cao nhất kể từ năm 2023, trong khi lãi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc cùng kỳ hạn duy trì ở mức 1,68%. Điều này đẩy chênh lệch lãi suất giữa 2 loại trái phiếu lên mức kỷ lục 3,17 điểm %.

Đáng chú ý, bất lợi về lãi suất của Trung Quốc không chỉ xuất hiện khi so với Mỹ, mà còn thể hiện rõ so với trái phiếu chính phủ Nhật Bản và Anh, nơi lãi suất đang ở gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Mức chênh lệch kỷ lục phản ánh sự khác biệt lớn về chính sách tiền tệ giữa các quốc gia. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Các ngân hàng tại thị trường tỷ dân cũng tăng cường mua trái phiếu chính phủ trong bối cảnh thiếu các kênh đầu tư hấp dẫn và nhu cầu vay vốn ảm đạm, qua đó góp phần giữ lãi suất trái phiếu chính phủ ở mức thấp.

Ngoài ra, việc lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng nghĩa giá trái phiếu giảm, có khả năng thúc đẩy dòng vốn rút khỏi Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh đang khẩn trương tìm cách kiểm soát áp lực này, theo Financial Times.

"Rủi ro nằm ở chỗ nếu chênh lệch lãi suất ngày càng mở rộng, điều đó sẽ khiến dòng vốn rời khỏi Trung Quốc", Mansoor Mohi-uddin, chuyên gia kinh tế trưởng tại Bank of Singapore, nhận định.

"Chênh lệch lãi suất ngày càng mở rộng phản ánh sự khác biệt rõ rệt hơn giữa các chu kỳ kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ của 2 nước", Wee Khoon Chong, chiến lược gia thị trường cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại BNY ở Hong Kong (Trung Quốc), nhận định.

Ông phân tích thêm lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khi thị trường chuyển từ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sang dự báo Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngược lại, lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc tiếp tục giảm do nhu cầu trong nước yếu, tình trạng giảm phát kéo dài và nhu cầu gia tăng đối với các tài sản phòng thủ.

Trái phiếu chính phủ Trung Quốc vẫn duy trì sức hút

Đáng chú ý, lãi suất thấp trên thị trường Trung Quốc đại lục hầu như không làm suy yếu đà tăng của đồng nhân dân tệ. Đồng tiền này đã tăng hơn 4% so với USD từ đầu năm, vượt trội hơn hẳn so với tất cả các đồng tiền châu Á khác. Đà tăng này vốn được hỗ trợ bởi khả năng chống chịu của Trung Quốc trước các cú sốc nguồn cung năng lượng, hoạt động xuất khẩu mạnh và việc ngân hàng trung ương chấp nhận một đồng nhân dân tệ mạnh hơn.

Đồng nhân dân tệ gần như không biến động, giao dịch ở mức 6,7061 CNY/USD trên thị trường nội địa vào ngày 10/9, gần mức mạnh nhất kể từ năm 2023. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm đang dao động quanh mức thấp nhất trong hơn một năm.

Chênh lệch lãi suất ở mức kỷ lục vẫn khiến nguy cơ dòng vốn rút khỏi Trung Quốc trở thành mối quan tâm lớn của giới giao dịch. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, chênh lệch lãi suất ở mức kỷ lục vẫn khiến nguy cơ dòng vốn rút khỏi Trung Quốc trở thành mối quan tâm lớn của giới giao dịch, đặc biệt khi các quỹ trong nước tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài với mức sinh lời cao hơn.

Trung Quốc đã lần thứ 2 trong năm nay nâng hạn ngạch dành cho các nhà đầu tư được cấp phép mua tài sản ở nước ngoài, trong nỗ lực mở rộng các kênh đầu tư ra nước ngoài chính thức.

Bên cạnh đó, hạn mức hàng năm của chương trình Bond Connect hướng Nam (Southbound Bond Connect), cho phép các nhà đầu tư tổ chức tại Trung Quốc đại lục mua trái phiếu ở nước ngoài thông qua Hong Kong, cũng được nâng lên 800 tỷ nhân dân tệ (khoảng 119 tỷ USD ) trong năm nay, từ mức 500 tỷ nhân dân tệ (khoảng 74,5 tỷ USD ).

Bất chấp áp lực dòng vốn chảy ra, các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ của Trung Quốc vẫn giúp hạn chế nguy cơ dòng vốn rút khỏi nước này một cách ồ ạt. Đầu năm nay, Bắc Kinh đã triển khai đợt kiểm soát mạnh tay nhất nhằm vào hoạt động giao dịch cổ phiếu xuyên biên giới trái phép để ngăn dòng vốn chảy ra nước ngoài. Chính quyền cũng áp thuế đối với những công dân Trung Quốc tham gia trái phép vào hoạt động mua bán cổ phiếu ở nước ngoài.

Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu trong nước ở mức thấp cũng góp phần giảm áp lực cho thị trường. Theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu từ Công ty Trung tâm Lưu ký và Thanh toán Trung ương Trung Quốc, lượng trái phiếu chính phủ Trung Quốc do các quỹ nước ngoài nắm giữ chỉ chiếm 4,6% tổng quy mô thị trường tính đến cuối tháng 7.

Hiện, một số nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá trái phiếu Trung Quốc trên thị trường nội địa là một kênh đầu tư hấp dẫn, trong bối cảnh áp lực giá trong nước vẫn tương đối thấp.

Ian Samson, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Fidelity International, nhìn nhận Trung Quốc đại lục không đối mặt với vấn đề lạm phát như phương Tây và đó là một trong những lý do lớn giúp trái phiếu chính phủ Trung Quốc có diễn biến vượt trội so với phần còn lại của thế giới trong thời gian qua. Trái phiếu Trung Quốc có thể ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong danh mục của nhà đầu tư với tư cách là một tài sản lưu giữ giá trị.

"Trong danh mục đầu tư của chúng tôi, một xu hướng đáng chú ý là chuyển vốn khỏi trái phiếu chính phủ Mỹ và châu Âu sang những thị trường có nền tảng lạm phát tốt hơn và mức lợi suất hấp dẫn hơn. Trung Quốc chắc chắn nằm trong nhóm đó", ông nói.