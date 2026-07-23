Khởi tố thêm 3 lãnh đạo cấp cao của Hóa chất Đức Giang

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cho biết Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT Nguyễn Quốc Trung và Phó tổng giám đốc Phùng Trọng Tú vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) ngày 23/7 công bố thông tin bất thường về việc nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an liên quan quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, ông Lưu Bách Đạt mới được bầu vào HĐQT Hóa chất Đức Giang và giữ chức Tổng giám đốc từ Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra hồi tháng 5. Như vậy, chỉ khoảng 2 tháng sau khi được giao vị trí điều hành, ông Lưu Bách Đạt đã bị khởi tố.

Ông Lưu Bách Đạt mới chỉ ngồi "ghế nóng" được 2 tháng. Ảnh: TSB.

Cùng với đó, ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Trong khi đó, ông Phùng Trọng Tú, Phó tổng giám đốc, bị khởi tố về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Cả 3 người đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Động thái mới diễn ra khoảng 4 tháng sau khi nhiều lãnh đạo cấp cao của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố trong vụ án liên quan đến doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 17/3, Bộ Công an thông tin ông Đào Hữu Huyền, khi đó là Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố, bắt tạm giam về 3 tội danh gồm Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; và Gây ô nhiễm môi trường.

Ông Đào Hữu Duy Anh, khi đó là Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hóa chất Đức Giang hiện là một trong những doanh nghiệp hóa chất lớn tại Việt Nam, với hoạt động kinh doanh tập trung vào các sản phẩm như phốt pho vàng, axit phosphoric, phân bón và hóa chất công nghiệp. Doanh nghiệp cũng đang triển khai các dự án mở rộng năng lực sản xuất, trong đó có Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng .

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của công ty đang chịu áp lực trong bối cảnh thị trường hóa chất biến động. Theo báo cáo tài chính quý II, DGC ghi nhận 2.415 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 440 tỷ đồng , giảm 51%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của công ty hơn 4.540 tỷ đồng , giảm 20,4%. Lợi nhuận sau thuế gần 871 tỷ đồng , giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 7, Hóa chất Đức Giang cũng điều chỉnh tiến độ dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn. Giai đoạn 1 của dự án, trước đó dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành từ quý I, được lùi sang quý IV/2026. Đến hết năm 2025, DGC đã giải ngân khoảng 1.378 tỷ đồng cho dự án này.