Diễn biến mới tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

HĐQT Hóa chất Đức Giang vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang tại Đắk Nông, dự án được tập đoàn mua lại và nâng cấp từ năm 2024.

Hóa chất Đức Giang đang tập trung nguồn lực cho loạt dự án hóa chất quy mô lớn. Ảnh: DGC.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang, tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Theo nghị quyết được HĐQT doanh nghiệp này công bố ngày 9/6, Đức Giang dự kiến chuyển nhượng nhà máy trong năm 2026. Hiện tập đoàn chưa công bố giá trị thương vụ cũng như đối tác nhận chuyển nhượng.

Nhà máy Cồn Đức Giang có công suất thiết kế 50.000 tấn/năm, đặt tại tỉnh Đắk Nông. Đây là dự án được tập đoàn mua lại từ Nhà máy Cồn Đại Việt thông qua hình thức đấu giá tài sản vào đầu năm 2024 với giá hơn 253 tỷ đồng . Sau thương vụ, Đức Giang đổi tên nhà máy thành Nhà máy Cồn Đức Giang và giao cho công ty con tại Đắk Nông quản lý, vận hành.

Thời điểm mua lại, ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá nhà máy vẫn trong tình trạng hoạt động tốt, đồng thời tiến hành cải tạo và nâng cấp dây chuyền trước khi đưa vào sản xuất. Nhà máy chuyên sản xuất ethanol 96%, phục vụ nhu cầu cồn thực phẩm, cồn y tế và nhiên liệu sinh học trong nước.

Trước đó, Đức Giang từng kỳ vọng dự án cồn tại Đắk Nông sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới bên cạnh mảng hóa chất truyền thống. Một số tổ chức phân tích từng ước tính nhà máy có thể mang về doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm khi vận hành ổn định.

Việc quyết định chuyển nhượng nhà máy diễn ra trong bối cảnh Hóa chất Đức Giang đang tập trung nguồn lực cho loạt dự án hóa chất quy mô lớn. Trong năm nay, doanh nghiệp tiếp tục triển khai Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại Thanh Hóa và nghiên cứu các dự án alumin, nhôm ở Tây Nguyên.