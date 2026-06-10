Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Diễn biến mới tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

  • Thứ tư, 10/6/2026 18:58 (GMT+7)
  • 6 phút trước

HĐQT Hóa chất Đức Giang vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang tại Đắk Nông, dự án được tập đoàn mua lại và nâng cấp từ năm 2024.

Hóa chất Đức Giang đang tập trung nguồn lực cho loạt dự án hóa chất quy mô lớn. Ảnh: DGC.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang, tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Theo nghị quyết được HĐQT doanh nghiệp này công bố ngày 9/6, Đức Giang dự kiến chuyển nhượng nhà máy trong năm 2026. Hiện tập đoàn chưa công bố giá trị thương vụ cũng như đối tác nhận chuyển nhượng.

Nhà máy Cồn Đức Giang có công suất thiết kế 50.000 tấn/năm, đặt tại tỉnh Đắk Nông. Đây là dự án được tập đoàn mua lại từ Nhà máy Cồn Đại Việt thông qua hình thức đấu giá tài sản vào đầu năm 2024 với giá hơn 253 tỷ đồng. Sau thương vụ, Đức Giang đổi tên nhà máy thành Nhà máy Cồn Đức Giang và giao cho công ty con tại Đắk Nông quản lý, vận hành.

Thời điểm mua lại, ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá nhà máy vẫn trong tình trạng hoạt động tốt, đồng thời tiến hành cải tạo và nâng cấp dây chuyền trước khi đưa vào sản xuất. Nhà máy chuyên sản xuất ethanol 96%, phục vụ nhu cầu cồn thực phẩm, cồn y tế và nhiên liệu sinh học trong nước.

Trước đó, Đức Giang từng kỳ vọng dự án cồn tại Đắk Nông sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới bên cạnh mảng hóa chất truyền thống. Một số tổ chức phân tích từng ước tính nhà máy có thể mang về doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm khi vận hành ổn định.

Việc quyết định chuyển nhượng nhà máy diễn ra trong bối cảnh Hóa chất Đức Giang đang tập trung nguồn lực cho loạt dự án hóa chất quy mô lớn. Trong năm nay, doanh nghiệp tiếp tục triển khai Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại Thanh Hóa và nghiên cứu các dự án alumin, nhôm ở Tây Nguyên.

Hóa chất Đức Giang lên tiếng sau khi cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

Hóa chất Đức Giang dự kiến khắc phục và hoàn tất việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trong quý II/2026 để cổ phiếu thoát khỏi cảnh bị hạn chế giao dịch.

16:54 24/5/2026

Công ty con của Hóa chất Đức Giang chốt người thay thế ông Đào Hữu Huyền

Sau biến động nhân sự liên quan vụ khởi tố các cựu lãnh đạo, Tibaco đã bổ nhiệm ông Lưu Bách Đạt - Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang - giữ ghế Chủ tịch HĐQT.

12:25 21/5/2026

Em trai ông Đào Hữu Huyền làm Chủ tịch Hóa chất Đức Giang

Ông Đào Hữu Kha (sinh năm 1970), em trai ông Đào Hữu Huyền là người được chọn ngồi "ghế nóng" tại Hóa chất Đức Giang dù trước đó chưa đảm nhận vị trí lãnh đạo ở tập đoàn này.

16:42 10/5/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Đức Giang hóa chất nhà máy dgc

Đọc tiếp

'Ca map' vua ban thao hon 3 tan vang hinh anh

'Cá mập' vừa bán tháo hơn 3 tấn vàng

4 giờ trước 15:18 10/6/2026

0

Quỹ vàng lớn nhất thế giới quay trở lại bán hơn 3 tấn vàng sau một phiên tạm ngừng giao dịch, trong bối cảnh giá kim loại quý lao dốc xuống dưới 4.200 USD/ounce.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý