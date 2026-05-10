Em trai ông Đào Hữu Huyền làm Chủ tịch Hóa chất Đức Giang

Ông Đào Hữu Kha (sinh năm 1970), em trai ông Đào Hữu Huyền là người được chọn ngồi "ghế nóng" tại Hóa chất Đức Giang dù trước đó chưa đảm nhận vị trí lãnh đạo ở tập đoàn này.

Cha con ông Đào Hữu Huyền và Đào Hữu Duy Anh đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam trước đó. Ảnh: Forbes.

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Đào Hữu Kha làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, ông Kha chính là em trai ông Đào Hữu Huyền - cựu Chủ tịch tập đoàn.

Theo giới thiệu, ông Kha sinh năm 1970, có trình độ cử nhân Quản trị kinh doanh. Ông gia nhập công ty từ năm 2008, là cán bộ Phòng dự án Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Ông Kha đồng thời là cổ đông lớn tại Hóa chất Đức Giang với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 6% vốn, tương ứng gần 22,7 triệu cổ phiếu DGC. Ước tính với thị giá hiện tại là 52.200 đồng/cổ phiếu, ông Kha đang sở hữu khối tài sản lên tới gần 1.200 tỷ đồng .

Vợ ông Kha là bà Ngô Thị Ngọc Lan cũng nắm 6,64% vốn tại DGC, tương ứng khối tài sản hơn 1.300 tỷ đồng .

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Đào Hữu Kha đã ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 6 công ty con của DGC hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, bất động sản và thể thao.

Vị trí Chủ tịch HĐQT được Hóa chất Đức Giang kiện toàn sau gần 2 tháng kể từ khi ông Đào Hữu Huyền bị bắt tạm giam do liên quan vụ án vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Về các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến vụ án đang được điều tra, Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt trước đó cho biết doanh nghiệp hiện vẫn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và cần chờ kết luận chính thức mới có thể lượng hóa đầy đủ mức độ tác động.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo khẳng định trách nhiệm khắc phục hậu quả, nếu có, sẽ do các cá nhân vi phạm và gia đình tự chi trả.

“Các cá nhân vi phạm và gia đình sẽ phải tự dùng tiền cá nhân để xử lý, không dùng tiền của cổ đông để khắc phục sai phạm cá nhân. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thiện các lỗ hổng pháp lý để không lặp lại tình trạng này trong tương lai”, ông Đạt cho biết.

Hóa chất Đức Giang hiện vẫn chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, muộn gần 40 ngày so với quy định. Vì vậy, cổ phiếu DGC đã bị chuyển sang diện kiểm soát.

Theo đại diện công ty, tiến độ gỡ bỏ diện kiểm soát phụ thuộc vào việc hoàn tất và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ban điều hành cam kết sẽ triển khai nhanh nhất có thể để sớm khôi phục trạng thái giao dịch bình thường cho cổ phiếu.