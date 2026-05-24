Hóa chất Đức Giang lên tiếng sau khi cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

Hóa chất Đức Giang dự kiến khắc phục và hoàn tất việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trong quý II/2026 để cổ phiếu thoát khỏi cảnh bị hạn chế giao dịch.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa có văn bản gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Nguyên nhân bị hạn chế giao dịch xuất phát từ việc doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Về vấn đề này, Hóa chất Đức Giang cho biết vào ngày 8/5, HĐQT công ty đã có Nghị quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Tới ngày 11/5, doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

“Hiện nay công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đang được gấp rút triển khai thực hiện. Công ty cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vẫn UHY để đảm bảo báo cáo kiểm toán được phát hành sớm nhất có thể. Ngay sau khi báo cáo kiểm toán được ký và phát hành, công ty sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc này dự kiến được thực hiện trong quý II/2026”, Hóa chất Đức Giang giải trình.

Doanh nghiệp đồng thời cam kết thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành và sớm đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị kiểm soát.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có thông báo về việc điều chỉnh quyết định xử phạt Hóa chất Đức Giang liên quan tới việc chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 quá 45 ngày.

Theo đó, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ gồm đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa, sau đó đến các đợt khớp lệnh định kỳ (mỗi đợt kéo dài 15 phút) và đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. Trong đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa và đóng cửa, nhà đầu tư không được phép sửa, hủy lệnh. Trong các đợt khớp lệnh định kỳ 1 đến 15, nhà đầu tư không được sửa, hủy 5 phút cuối của đợt khớp lệnh.

Diễn biến này xảy ra sau khi cổ phiếu DGC bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch, quyết định có hiệu lực từ ngày 19/5.