Cổ phiếu DMX của Thế Giới Di Động dự kiến IPO với giá 80.000 đồng

DMX dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng huy động khoảng 14.360 tỷ đồng từ đợt IPO.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) cho biết đã nhận được giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo phương án được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cổ phiếu ra công chúng. CTCP Chứng khoán Vietcap tham gia với vai trò đơn vị tư vấn và đại lý phân phối chính. Nếu hoàn tất toàn bộ đợt phát hành, DMX có thể huy động khoảng 14.360 tỷ đồng , thuộc nhóm thương vụ IPO quy mô lớn trên thị trường trong 5 năm gần đây.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa hơn 64 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ dự kiến sau phát hành. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 27/5 đến 17/6. Cổ phiếu dự kiến niêm yết vào đầu tháng 8.

Theo bản cáo bạch vừa công bố, doanh nghiệp cho biết việc chào bán nhằm tăng tính minh bạch, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn và bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

DMX là pháp nhân mới thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), được thành lập nhằm quản lý các chuỗi bán lẻ Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia. Mảng kinh doanh này hiện đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận trong hệ sinh thái MWG.

Trong quý I/2026, DMX ghi nhận doanh thu thuần 32.613 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.206 tỷ đồng , tăng gần 50%. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 26% kế hoạch doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo báo cáo phân tích của Vietcap, dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 của DMX có thể đạt khoảng 9.324 tỷ đồng , tương ứng mức P/E dự phóng khoảng 10 lần.

DMX cũng dự kiến chia cổ tức tiền mặt năm 2026 với tỷ lệ 40% mệnh giá, tương đương 4.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, tỷ suất cổ tức tương ứng khoảng 5%. Theo định hướng công bố, DMX đặt mục tiêu duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hàng năm.

Về kế hoạch dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu giai đoạn đến năm 2030 duy trì tăng trưởng kép doanh thu khoảng 11%/năm và lợi nhuận sau thuế khoảng 16%/năm, dựa trên các động lực tăng trưởng mới trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ liên quan.