Đua nhau bán cổ phiếu Thế giới Di động

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 541.366 cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động, giảm sở hữu về 4,96% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn.

Tuần qua, VN-Index tăng 61,27 điểm lên 1.915,37 điểm và thiết lập mức đỉnh mới. Thanh khoản khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 851 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 25.152 tỷ đồng /phiên. Ngược lại, HNX-Index giảm 4,17 điểm về mức 246,49 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 138,3 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 4.327 tỷ đồng . Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 12,87 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 258 tỷ đồng .

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với hơn 7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 182 tỷ đồng . Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 4-8/5 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 132,5 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 4.250 tỷ đồng .

Cổ phiếu tăng 16%

Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 461.366 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 200.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 120.000 cổ phiếu. Trước đó, vào ngày 24/3, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 808.000 cổ phiếu MWG. Ngày 26/3, nhóm này mua ròng trở lại 230.000 cổ phiếu MWG.

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại MWG.

Quý I năm nay, MWG ghi nhận doanh thu thuần 46.462 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, công ty báo lãi sau thuế 2.758 tỷ đồng , tăng 78% so với quý I/2025. Với kết quả này, MWG đã thực hiện được 25% mục tiêu doanh thu ( 185.000 tỷ đồng ) và 30% mục tiêu lợi nhuận ( 9.200 tỷ đồng ) của năm 2026.

Xét theo từng mảng kinh doanh, nhóm Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (bao gồm Thế giới di động, Điện máy Xanh, Topzone, Erablue và Thợ Điện máy Xanh) đóng góp 32.400 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 34%. Tính đến cuối tháng 3, MWG có 1.014 cửa hàng Thế giới di động và 2.006 cửa hàng Điện máy Xanh. Chuỗi nhà thuốc An Khang đạt 409 điểm bán, Avakids có 95 cửa hàng và chuỗi Erablue tại Indonesia mở rộng lên 212 cửa hàng.

Chuỗi Bách hóa Xanh ghi nhận doanh thu 13.100 tỷ đồng , tăng 19%. Hệ thống này đã mở mới 280 điểm bán trong quý I, nâng tổng quy mô lên 2.839 cửa hàng.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của MWG đạt gần 84.000 tỷ đồng . Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền, tiền gửi ngắn hạn, đầu tư trái phiếu và cho vay đạt trên 48.000 tỷ đồng , chiếm 58% tổng tài sản. Giá trị khoản mục đầu tư trái phiếu và phải thu từ cho vay ở mức trên 21.800 tỷ đồng .

MWG đang ghi nhận hơn 28.300 tỷ đồng hàng tồn kho và đã trích lập dự phòng giảm giá gần 750 tỷ đồng . Tổng nợ phải trả của công ty ở mức hơn 48.000 tỷ đồng , trong đó vay nợ ngắn hạn chiếm 28.100 tỷ đồng . Vốn chủ sở hữu đạt gần 36.000 tỷ đồng .

Quỹ VOF Investment Limited và Quỹ đầu tư cổ phần Tiếp cận thị trường VinaCapital đã bán ra tổng cộng 900.000 cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) để giảm sở hữu về 0,15% vốn điều lệ. Sau giao dịch, nhóm liên quan quỹ VinaCapital đang sở hữu hơn 78,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 6,96% vốn điều lệ tại Nhà Khang Điền.

Thuduc House thoát hiểm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) vừa nhận được các văn bản của Thuế TP.HCM. Trong đó, có thông báo về việc tiếp tục sử dụng hoá đơn đối với Thuduc House, quyết định về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Thuduc House.

Thuduc House đã được sử dụng hoá đơn.

Thuduc House cho biết, thông báo và quyết định trên là các văn bản tiếp nối việc thực hiện Bản án hành chính phúc thẩm căn cứ Thông báo số 9836/TB-TP.HCM của Thuế TP.HCM theo thủ tục của cơ quan chức năng mà trước đó công ty đã công bố thông tin.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) chuyển cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, hiệu lực từ ngày 13/5. Việc chuyển sang diện kiểm soát do Hoá chất Đức Giang chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 30 ngày.

Trước đó, Hoá chất Đức Giang cho biết, hiện nay công ty đang tiến hành các thủ tục để lựa chọn lại đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Sau khi lựa chọn được đơn vị kiểm toán, công ty sẽ tiến hành ngay việc kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ sau khi hoàn thành, việc này dự kiến thực hiện trong quý II/2026.