Chuyện gì đang xảy ra với cổ phiếu FPT?

Cổ phiếu FPT tiếp tục lao dốc, rơi xuống vùng giá thấp nhất 2 năm và xuyên thủng nhiều mốc hỗ trợ quan trọng, bất chấp doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình thừa nhận việc giá cổ phiếu chưa có diễn biến tương xứng với đà tăng trưởng của thị trường chung. Ảnh: FPT.

Phiên giao dịch ngày 8/5 tiếp tục nối dài chuỗi thăng hoa của thị trường chứng khoán Việt Nam khi chỉ số VN-Index tăng thêm hơn 6 điểm, chính thức chinh phục đỉnh lịch sử mới 1.915,37 điểm.

Thế nhưng giữa bức tranh tích cực ấy, cổ phiếu FPT của CTCP FPT lại trở thành điểm trừ đáng chú ý. Trong khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bứt phá, mã chứng khoán dẫn đầu ngành công nghệ Việt Nam vẫn miệt mài dò đáy, nối dài chuỗi điều chỉnh và khiến không ít nhà đầu tư thất vọng.

Áp lực bán chưa dứt, vốn hóa lao dốc

Với nhịp giảm 1,5% trong phiên gần nhất, thị giá FPT đã lùi về 71.900 đồng/cổ phiếu, chính thức xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng và rơi xuống mức thấp nhất 2 năm. Đáng chú ý, vùng giá hiện tại thậm chí còn thấp hơn đáy được thiết lập trong giai đoạn thị trường toàn cầu chao đảo bởi xung đột Mỹ - Israel và Iran.

Năm 2026 vì thế đang trở thành quãng thời gian đầy thử thách đối với cổ đông FPT. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã mất hơn 25% giá trị, qua đó xóa sạch toàn bộ thành quả tăng trưởng của những năm trước và trở thành một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn gây thất vọng nhất trên sàn HoSE.

Đà lao dốc của thị giá kéo theo sự sụt giảm mạnh về quy mô vốn hóa. Giá trị thị trường của FPT đã “bốc hơi” hơn 40.700 tỷ đồng từ đầu năm, hiện chỉ còn khoảng 122.400 tỷ. Tình trạng này khiến tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bật khỏi top 10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất HoSE.

Thị giá FPT chạm đáy 2 năm. Ảnh: TradingView.

Đây là bước lùi đáng kể nếu nhìn lại giai đoạn 2 năm trước, khi FPT từng là tập đoàn tư nhân có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ xếp sau các “ông lớn” ngân hàng quốc doanh như Vietcombank hay BIDV.

Trong nhịp điều chỉnh sâu này, áp lực bán ròng từ khối ngoại được xem là tác nhân chính khiến cổ phiếu FPT liên tục chìm sâu.

Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 14.000 tỷ đồng cổ phiếu FPT, mức cao nhất toàn thị trường. Làn sóng rút vốn quy mô lớn khiến room ngoại tại doanh nghiệp hiện hở hơn 834 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 19% tổng lượng cổ phiếu lưu hành. Đây trạng thái hiếm thấy trong lịch sử niêm yết của doanh nghiệp công nghệ này.

Đà giảm của cổ phiếu FPT cũng kéo theo sự suy giảm đáng kể trong khối tài sản của Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình. Với hơn 117,3 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, giá trị tài sản của ông Bình hiện còn khoảng 8.400 tỷ đồng , giảm hơn 2.300 tỷ so với vùng đỉnh hồi đầu năm. Dù vậy, ông Bình vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất tại tập đoàn với tỷ lệ sở hữu khoảng 6,89%.

Ông Trương Gia Bình nói gì về diễn biến bất thường của cổ phiếu?

Đáng chú ý, diễn biến tiêu cực của cổ phiếu FPT diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng tích cực.

Trong quý I/2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu hơn 12.480 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.804 tỷ, lần lượt tăng 9% và 16% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, FPT đặt mục tiêu doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ, tương ứng tăng 16% và 15% theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 21% kế hoạch doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra vào tháng 4, vấn đề diễn biến giá cổ phiếu FPT nhận được nhiều sự quan tâm của cổ đông. Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình cho biết tâm lý nhà đầu tư đang có sự phân hóa rõ rệt khi những cổ đông gắn bó lâu năm có xu hướng lo lắng trong khi các nhà đầu tư mới lại tỏ ra rất hồi hộp.

Ông thừa nhận việc cổ phiếu chưa có diễn biến tương xứng với đà tăng trưởng của thị trường chung có thể khiến nhiều cổ đông sốt ruột, đặc biệt trong bối cảnh họ đã đặt niềm tin và phân bổ tài sản vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Bình cũng nhấn mạnh rằng FPT vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng 2 chữ số trong nhiều năm.

"Khi tôi hát bài Tái sinh thì ở một nghĩa nào đó tôi nghĩ rằng FPT thực sự đã tái sinh. Trong 5-10 năm tới, FPT sẽ vươn lên làm chủ các công nghệ lõi mang tính quốc gia. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn sánh vai với các tập đoàn hàng đầu thế giới về chuyển đổi số và chuyển đổi AI”, ông Bình chia sẻ.

LỢI NHUẬN FPT TĂNG TRƯỞNG NHƯNG DOANH THU THẤP NHẤT 3 NĂM QUA KQKD hàng quý của FPT; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 16058 16625 17205 20225 12480 Lợi nhuận sau thuế

2596 2740 2902 2988 2477

Ở góc nhìn điều hành, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa cho rằng năm 2026 vẫn sẽ là giai đoạn đầy biến động, với nhiều thách thức từ môi trường kinh doanh quốc tế.

Trước bối cảnh đó, FPT xác định tiếp tục dồn trọng tâm đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử tích hợp AI, an ninh mạng, công nghệ UAV, công nghệ đường sắt và hạ tầng dữ liệu.

Riêng với mảng công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài, tập đoàn tiếp tục theo đuổi chiến lược “AI-first”, lấy AI làm nền tảng cốt lõi cho phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Ban lãnh đạo FPT cũng chỉ ra 3 yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng dài hạn gồm khả năng thích ứng nhanh trước biến động thị trường, hệ thống quản trị đa dạng theo chuẩn toàn cầu và kỷ luật thực thi xuyên suốt trong toàn tập đoàn.

Trong bối cảnh làn sóng AI bùng nổ, lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh quan điểm không cắt giảm nhân sự, thay vào đó tận dụng AI như công cụ để nâng cao năng suất lao động và gia tăng hiệu quả vận hành.