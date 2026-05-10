Gia đình ông Trần Đình Long sắp nhận hơn 1.300 tỷ tiền mặt

Với việc Hòa Phát sắp chia cổ tức, nhóm cổ đông liên quan Chủ tịch Trần Đình Long sẽ nhận về khoảng 1.300 tỷ tiền mặt cùng hàng trăm triệu cổ phiếu mới.

Hòa Phát sắp trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Ảnh: Nam Khánh.

Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố ngày 26/5 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 767,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 7.675 tỷ đồng . Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng từ gần 76.754 tỷ đồng lên hơn 84.430 tỷ đồng , tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp thép có quy mô vốn hàng đầu thị trường.

Bên cạnh phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, ngày 12/5 tới đây Hòa Phát cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 3/6.

Tổng số tiền mặt dự kiến chi trả lên tới hơn 3.837 tỷ đồng , cũng được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Với cơ cấu sở hữu hiện tại, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT, vẫn là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,796% vốn điều lệ tập đoàn. Bên cạnh đó, vợ và con trai ông cũng đang sở hữu lượng cổ phần đáng kể.

Tổng cộng, nhóm cổ đông liên quan đến ông Trần Đình Long hiện nắm giữ khoảng 2,7 tỷ cổ phiếu HPG, tương ứng hơn 35% vốn điều lệ Hòa Phát.

Ước tính, riêng trong đợt chi trả cổ tức tiền mặt sắp tới, nhóm cổ đông này có thể nhận về khoảng 1.300 tỷ đồng .

Các phương án chi trả cổ tức trên đã được cổ đông Hòa Phát thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 21/4.

Tại đại hội, một số cổ đông đã đề xuất về việc nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt, ông Trần Đình Long cho biết tập đoàn đang bước vào giai đoạn cao điểm đầu tư cho dự án Khu liên hợp Dung Quất 2 cùng nhiều dự án trọng điểm khác.

“Chúng tôi cần tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án, từ đó tạo ra lợi nhuận lớn hơn trong tương lai”, ông chia sẻ và mong cổ đông thấu hiểu.