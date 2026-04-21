Chủ tịch Hòa Phát: Thép ray đường sắt cao tốc sẽ ra lò vào quý II/2027

Hòa Phát dự kiến ra lò lô thép ray đầu tiên vào quý II/2027, đồng thời khẳng định doanh nghiệp đã chuẩn bị phương án tiêu thụ và công nghệ cho dòng sản phẩm đặc thù này.

Chủ tịch Trần Đình Long đặt mục tiêu đưa ra lò lô thép ray đầu tiên vào năm 2027. Ảnh: HPG.

Trong phần thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) diễn ra sáng này (21/4), ban lãnh đạo Hòa Phát nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động sản xuất thép ray cho các dự án đường sắt cao tốc.

Chia sẻ với cổ đông, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết Hòa Phát đang tích cực chào bán sản phẩm thép ray, đồng thời đặt mục tiêu đưa ra lò những sản phẩm đầu tiên vào quý II/2027.

Trước băn khoăn của cổ đông về khả năng tiêu thụ thép ray, ông Long khẳng định đây là sản phẩm chủ lực của nhà máy, song không phải là duy nhất. Theo đó, ngoài công suất khoảng 200.000 tấn ray mỗi năm, nhà máy còn có thể sản xuất tới 500.000 tấn/năm các sản phẩm thép hình, thép góc, qua đó đảm bảo tính linh hoạt trong vận hành và giảm thiểu rủi ro đầu ra.

Bổ sung về yếu tố công nghệ, Tổng giám đốc Nguyễn Việt Thắng cho biết nhà máy thép ray của Hòa Phát có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của đường sắt cao tốc. Doanh nghiệp đang hợp tác với đối tác Đức trong công tác kiểm định chất lượng, đồng thời cũng xây dựng kế hoạch xuất khẩu khi nguồn cung thép ray trên thế giới còn hạn chế.

Nhấn mạnh thêm, ông Long cho biết sản xuất thép ray là lĩnh vực yêu cầu công nghệ rất cao, với số lượng nhà cung cấp thiết bị trên toàn cầu rất hạn chế, chủ yếu tập trung tại Đức, Áo và Anh. Hòa Phát đã lựa chọn SMS Group - một trong những đơn vị hàng đầu thế giới - để triển khai dây chuyền sản xuất ray cao cấp.

Tại đại hội, ban lãnh đạo Hòa Phát trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng , tăng lần lượt 33% và 42% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn, trong khi lợi nhuận dự kiến cũng đạt đỉnh trong 5 năm, chỉ thấp hơn kỷ lục năm 2021.

Lý giải cơ sở cho kế hoạch tăng trưởng này, Tổng giám đốc Nguyễn Việt Thắng nhận định năm 2026 là giai đoạn thuận lợi đối với thị trường thép, với động lực chính đến từ nhu cầu nội địa, đặc biệt là các chương trình đầu tư công và hoạt động xây dựng được đẩy mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết mục tiêu lợi nhuận ban đầu của tập đoàn chỉ ở mức khoảng 18.000 tỷ đồng , song đã được ông động viên điều chỉnh lên 22.000 tỷ đồng nhằm tạo thêm động lực phấn đấu cho toàn hệ thống.

Liên quan đến dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Long cho biết đây là dự án có sự tham gia của nhiều cổ đông, trong đó Đại Quang Minh giữ vai trò chi phối, còn Hòa Phát chỉ tham gia với mức độ đóng góp vừa phải.

Theo lãnh đạo tập đoàn, định hướng xuyên suốt của Hòa Phát vẫn là thận trọng trong đầu tư. Tuy nhiên, với vị trí được đánh giá là “rất đẹp”, nếu dự án được triển khai thành công, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn là đóng góp đáng kể vào diện mạo hạ tầng của Hà Nội.

Ông Trần Đình Long cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của dự án khi cho rằng “nếu không làm được bây giờ thì có lẽ trăm năm nữa cũng khó có cơ hội thực hiện”.

Dù thể hiện sự tâm huyết, lãnh đạo Hòa Phát cũng thẳng thắn nhìn nhận yếu tố hiệu quả kinh tế vẫn là điều kiện tiên quyết. Theo ông Long, bức tranh hiệu quả của dự án có thể rõ nét hơn vào năm tới, song với vị trí được đánh giá là “độc nhất vô nhị”, dư địa sinh lời được kỳ vọng ở mức tích cực.

Đồng thời, nhằm trấn an cổ đông, ông Long khẳng định Hòa Phát sẽ không sử dụng vốn vay để triển khai các dự án bất động sản.