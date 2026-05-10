Khác biệt của Hòa Phát

Chu kỳ hồi phục của ngành thép đã trở lại trong năm 2026, nhưng lợi thế đang nghiêng mạnh về Hòa Phát khi doanh nghiệp này dự kiến cái tên hưởng lợi lớn nhất.

Ngành thép đang bước vào chu kỳ hồi phục, nhưng khác với các giai đoạn tăng trưởng trước khi nhiều doanh nghiệp cùng hưởng lợi, bức tranh hiện tại cho thấy lợi thế đang nghiêng mạnh về số ít doanh nghiệp quy mô lớn, trong đó Tập đoàn Hòa Phát nổi lên như cái tên gần như “độc chiếm” phần lớn dư địa tăng trưởng của thị trường.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 vừa qua, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long nhấn mạnh từ nay đến năm 2030, triển vọng ngành thép cơ bản là tích cực và Hòa Phát sẽ là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ này. Theo ông, giá thành sản xuất thép phụ thuộc lớn vào than và quặng sắt. Trong bối cảnh hiện tại, chu kỳ giá nguyên liệu đầu vào đang diễn biến thuận lợi.

“Quý I đã có kết quả tích cực, sang quý II và III có thể còn tốt hơn khi giá than và quặng ở mức thuận lợi”, lãnh đạo Hòa Phát cho biết.

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long nhấn mạnh từ nay tới năm 2030, ngành thép cơ bản là tốt và tập đoàn này cũng được hưởng lợi từ chu kỳ này. Ảnh: HPG.

Chu kỳ thép trở lại

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), triển vọng ngành thép trong quý I/2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi cả sản lượng tiêu thụ lẫn giá bán đều cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét, tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong năm nay.

Theo MBS, trong quý I, tiêu thụ thép xây dựng và thép cuộn cán nóng (HRC) của các doanh nghiệp nội địa lần lượt tăng 12% và 30% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng này chủ yếu đến từ nhu cầu cải thiện trong bối cảnh xây dựng dân dụng phục hồi và đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh.

Tính chung cả năm 2026, sản lượng thép xây dựng được dự báo tăng khoảng 10%, trong khi HRC có thể tăng mạnh tới 31%. Song song với đó, mặt bằng giá thép cũng đang dần lấy lại đà tăng sau giai đoạn suy giảm kéo dài.

Về giá bán, giá thép xây dựng trong quý I đã tăng khoảng 4% so với đầu năm, trong khi giá HRC tăng khoảng 3%. Cả năm 2026, giá thép xây dựng và HRC được kỳ vọng phục hồi lần lượt 6% và 5%, còn giá tôn mạ có thể tăng khoảng 4%.

Báo cáo ngành thép của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cũng đưa ra góc nhìn tương đồng khi dự báo sản lượng tiêu thụ toàn ngành năm 2026 tăng khoảng 10% nhờ nhu cầu tích cực từ thị trường xây dựng dân dụng và đầu tư công.

Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các nhóm sản phẩm được cho là sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Trong đó, thép xây dựng và HRC được dự báo tăng trưởng lần lượt 12% và 30%, trong khi tôn mạ chỉ tăng khoảng 5%.

MBS cho rằng đây là diễn biến thường thấy trong giai đoạn đầu của chu kỳ hồi phục, khi thép xây dựng và HRC thường ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với nhóm tôn mạ.

Trong bối cảnh đó, Hòa Phát được đánh giá là doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhờ nhu cầu tiêu thụ nội địa ở mức cao, cùng với việc nhà máy Dung Quất 2 dự kiến vận hành 100% công suất trong năm nay.

Một điểm sáng khác được MBS nhấn mạnh là xu hướng giá thép đã có dấu hiệu tạo đáy. Giá thép xây dựng được cho là đã chấm dứt đà giảm và tăng nhẹ khoảng 4% từ đầu năm, trong khi giá HRC cũng cải thiện khoảng 3%.

HÒA PHÁT VÀ PHẦN CÒN LẠI CỦA NGÀNH THÉP Thép Nam Kim, Thép Việt Đức, Thép Việt Nam tính lợi nhuận trước thuế. Nhãn Hòa Phát Hoa Sen Thép Nam Kim Tổng công ty Thép Việt Nam Thép Việt Đức SMC Doanh thu tỷ đồng 210000 37000 22000 49240 6450 7000 Lợi nhuận sau thuế

22000 600 400 725 124 30

Công ty này dự báo đà phục hồi này có thể tiếp diễn trong các quý tới, đặc biệt nếu quyết định áp thuế đối với HRC khổ rộng được công bố trong quý II. Đối với thép xây dựng, lực đỡ chủ yếu đến từ nhu cầu tiêu thụ cải thiện.

Dù vậy, MBS cũng lưu ý rằng mặt bằng giá thép hiện tại mới chỉ tăng nhẹ so với đầu năm và vẫn gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng rõ nét hơn nhiều khả năng bắt đầu từ quý II.

Ở chiều chi phí đầu vào, nguồn cung nguyên liệu được đánh giá duy trì ổn định. Nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu của Trung Quốc suy giảm cũng góp phần giúp giá than giữ ổn định, trong khi giá quặng sắt được dự báo giảm nhẹ khoảng 2%.

Trên cơ sở đó, lợi nhuận các doanh nghiệp thép năm 2026 sẽ được thúc đẩy bởi 2 động lực chính gồm sản lượng tăng trưởng nhờ môi trường xây lắp dân dụng và đầu tư công thuận lợi, cùng với việc giá thép nội địa tiếp tục phục hồi khi áp lực từ thép Trung Quốc giảm bớt.

Trong nhóm doanh nghiệp niêm yết, MBS đánh giá các doanh nghiệp có thị phần nội địa lớn như HPG và HSG sẽ hưởng lợi rõ rệt nhất. Theo dự báo, lợi nhuận ròng năm 2026 của Hòa Phát và Hoa Sen có thể tăng lần lượt 44% và 13% so với năm 2025.

Lợi thế của Hòa Phát

Trong bức tranh hồi phục chung của ngành thép, Tập đoàn Hòa Phát đang nổi lên là doanh nghiệp hưởng lợi nhất từ sự cải thiện của nhu cầu nội địa, đà phục hồi của giá thép cũng như lợi thế quy mô vượt trội.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Chủ tịch Trần Đình Long nhấn mạnh đây là “thời kỳ của Hòa Phát”. Theo chia sẻ của ông, kể từ sau Tết Nguyên đán 2026, công nhân Hòa Phát đã duy trì hoạt động liên tục, không có ngày nghỉ.

Những con số kinh doanh quý I phần nào phản ánh rõ nét chia sẻ của người đứng đầu tập đoàn.

HÒA PHÁT VỪA CÓ QUÝ LÃI CAO NHẤT NHIỀU NĂM KQKD hàng quý của Hòa Phát; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II III IV I/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 30852 39556 33956 34491 37622 35911 36407 46176 52901 Lợi nhuận sau thuế

2.869 3320 3022 2.81 3350 4265 4012 3888 9056

Trong quý I/2026, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần hơn 52.900 tỷ đồng , tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9.056 tỷ, tăng tới 170%, là mức cao nhất kể từ quý III/2021. Đáng chú ý, hơn 5.200 tỷ lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, phản ánh rõ sự cải thiện thực chất của hoạt động sản xuất thép.

Việc tận dụng hiệu quả lượng tồn kho nguyên liệu giá thấp, kết hợp với điều chỉnh giá bán phù hợp theo diễn biến thị trường, giúp biên lợi nhuận ròng của mảng thép tăng lên 11,8%, cải thiện đáng kể so với các quý trước.

Phần còn lại vẫn loay hoay

Trái ngược với bức tranh tăng trưởng tích cực của Hòa Phát, nhiều doanh nghiệp cùng ngành vẫn đang đối mặt không ít khó khăn.

Thép Nam Kim khép lại quý I với kết quả kinh doanh kém khả quan khi doanh thu thuần đạt 3.261 tỷ đồng , giảm hơn 20%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 22 tỷ, giảm 66%.

Doanh nghiệp cho biết nhu cầu thị trường suy yếu là nguyên nhân chính khiến doanh thu sụt giảm, trong khi tốc độ giảm của giá vốn thấp hơn khiến biên lợi nhuận gộp co hẹp mạnh từ 6,4% xuống còn 2,6%. Quý đầu năm nay, sản lượng tiêu thụ của Thép Nam Kim đã lao dốc 36%, trong đó xuất khẩu giảm tới 71%, còn tiêu thụ nội địa giảm nhẹ 4%.

Tương tự, CTCP Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận kết quả quý I cải thiện về lợi nhuận nhưng phần lớn đến từ yếu tố bất thường, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn chưa cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét.

Sản lượng tiêu thụ thép trong kỳ đạt hơn 72.000 tấn, giảm mạnh 47% so với cùng kỳ, kéo doanh thu thuần giảm còn 1.072 tỷ đồng , thấp hơn gần 42%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp gần như chấm dứt các hoạt động sản xuất cán, mạ và ống thép, tập trung vào thương mại thép và gia công coil center.

Dù lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng , tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, kết quả này chủ yếu đến từ khoản thu nhập khác gần 70 tỷ đồng phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng tài sản tại công ty con.

Trong khi đó, Tập đoàn Hoa Sen cũng vừa trải qua quý II niên độ tài chính 2025-2026 với bức tranh kém tích cực khi chịu tác động rõ rệt từ sự thu hẹp của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Doanh thu thuần trong kỳ đạt 8.967 tỷ, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm 2%.

Áp lực tài chính cũng gia tăng đáng kể khi doanh thu tài chính giảm sâu do không còn ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá như cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 68% (trong đó riêng chi phí lãi vay tăng vọt 139%) đã ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận công ty thu về. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen chỉ đạt gần 119 tỷ đồng quý gần nhất, giảm 42% so với cùng kỳ.