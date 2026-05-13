MWG, PNJ, MSN và loạt cổ phiếu bán lẻ hưởng lợi khi GDP tăng 2 con số

SSI Research đánh giá bán lẻ là một trong những ngành có triển vọng tăng trưởng tích cực giai đoạn tới, đặc biệt khi Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thời gian gần đây, xu hướng bán ròng liên tục của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang trở thành một trong những yếu tố gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư, ngay cả ở những nhóm ngành được đánh giá tích cực như bán lẻ hay ngân hàng.

Chia sẻ tại chương trình "Cafe Cùng Chứng" sáng 13/5, ông Đào Minh Châu, Phó giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư thuộc Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài thời gian qua chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời và xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu.

Áp lực bán ròng chủ yếu mang tính ngắn hạn

Theo ông, cổ phiếu của nhiều nhóm ngành như ngân hàng và bán lẻ đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong giai đoạn trước, khiến nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận. "Chẳng hạn, cổ phiếu MWG đã tăng trưởng khá tích cực thời gian qua dẫn đến việc khối ngoại thực hiện chốt lời khi gặp các áp lực nhất định", ông nêu ví dụ.

Bên cạnh yếu tố nội tại, ông nhìn nhận dòng vốn quốc tế cũng đang có xu hướng quay lại các thị trường phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc) - nơi hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư vào bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này khiến nhiều quỹ toàn cầu phải cơ cấu danh mục, rút bớt vốn khỏi các thị trường nhỏ và cận biên như Việt Nam hay Đông Nam Á.

Ngoài ra, tháng 5 thường được xem là giai đoạn thiếu thông tin hỗ trợ, trong khi lo ngại về lạm phát và biến động lãi suất tiếp tục tạo áp lực lên tâm lý thị trường, qua đó thúc đẩy đà bán ròng.

Tuy nhiên, ông Châu đánh giá áp lực này chủ yếu mang tính ngắn hạn. Trong thời gian tới, các yếu tố như triển vọng nâng hạng thị trường của FTSE hoặc MSCI, cùng với tăng trưởng GDP và lợi nhuận doanh nghiệp duy trì tích cực, sẽ là động lực giúp Việt Nam thu hút lại dòng vốn ngoại.

Chia sẻ triển vọng từng ngành, chuyên gia tại SSI Research đánh giá bán lẻ là một trong những nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng tích cực trong giai đoạn tới, đặc biệt khi Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Châu, tiêu dùng hiện chiếm hơn 60% tỷ trọng GDP, do vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, bên cạnh đầu tư công và phục hồi bất động sản, nhiều khả năng Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ tiêu dùng.

Thực tế cho thấy dù thị trường biến động, nhiều doanh nghiệp bán lẻ như MWG, FRT, DGW, PNJ, MSN hay VNM đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý I.

Ở nhóm điện tử, thị trường hưởng lợi từ xu hướng người tiêu dùng nâng cấp laptop và điện thoại để phục vụ nhu cầu liên quan đến AI. Đồng thời, giá các linh kiện điện tử, đặc biệt là RAM, tăng mạnh trong thời gian qua cũng góp phần cải thiện doanh thu và biên lợi nhuận doanh nghiệp.

Theo SSI Research, việc giá linh kiện tăng còn thúc đẩy tâm lý mua sắm sớm trước khi sản phẩm tiếp tục tăng giá, qua đó hỗ trợ doanh số của ngành bán lẻ điện tử.

Trong khi đó, PNJ được hưởng lợi từ đà tăng mạnh của giá vàng trong quý I, giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị hàng tồn kho và mở rộng thị phần khi cơ quan quản lý siết hoạt động vàng nhập lậu.

Dù đánh giá tích cực về triển vọng ngành bán lẻ, SSI Research cho rằng lạm phát sẽ là một trong những biến số đáng chú ý nhất trong phần còn lại của năm 2026.

Theo ông Châu, CPI tháng 4 tăng khoảng 5,5% so với cùng kỳ, cao hơn mức 4,65% của tháng trước. Áp lực lạm phát chủ yếu đến từ giá nguyên vật liệu đầu vào như xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng mạnh.

Ông cho rằng lạm phát tăng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua thực tế và thu nhập khả dụng của người tiêu dùng, đặc biệt ở nhóm hàng không thiết yếu. Lạm phát cao còn khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ bị thu hẹp. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, người dân có xu hướng tăng tiết kiệm và cắt giảm chi tiêu.

Dù vậy, SSI Research đánh giá nhóm bán lẻ vẫn có khả năng chống chịu tương đối tốt nhờ mô hình kinh doanh B2C, cho phép doanh nghiệp dễ dàng chuyển phần chi phí đầu vào tăng sang giá bán đầu ra.

Nhiều doanh nghiệp bán lẻ còn dư địa tăng trưởng

Phân tích cụ thể từng doanh nghiệp, ông Châu cho biết động lực tăng trưởng của FRT hiện chủ yếu đến từ chuỗi nhà thuốc Long Châu thay vì mảng FPT Shop. Chuỗi này đang đóng góp khoảng 90% lợi nhuận của công ty và dự kiến tiếp tục mở rộng khoảng 20% số cửa hàng trong năm nay.

Với MWG, tăng trưởng đến từ cả mảng điện máy lẫn bách hóa. Trong quý I, doanh thu mảng điện máy tăng khoảng 34%, lợi nhuận tăng khoảng 47% nhờ chu kỳ thay thế thiết bị và giá bán cải thiện.

Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh, sau khi bắt đầu có lãi từ năm 2024, doanh nghiệp đang đẩy mạnh mở rộng với kế hoạch mở mới gần 800 cửa hàng trong năm 2025 và khoảng 1.000 cửa hàng trong năm 2026. SSI Research kỳ vọng việc mở rộng quy mô sẽ giúp biên lợi nhuận ròng của chuỗi tăng từ khoảng 0,3% năm 2024 lên trên 3% vào năm 2026.

Ngoài ra, MWG cũng có kế hoạch IPO Điện Máy Xanh trong năm nay và đưa Bách Hóa Xanh lên sàn trong các năm tới.

Trong khi đó, MSN đang hưởng lợi từ việc giá vonfram tăng mạnh và sự phục hồi của mảng tiêu dùng Masan Consumer. Chuỗi WinCommerce của tập đoàn cũng đặt mục tiêu mở rộng số lượng cửa hàng thêm 20-30% trong năm nay và hướng tới IPO trong vài năm tới.

Ngoài bán lẻ, SSI Research cũng đánh giá cao triển vọng của nhóm vật liệu xây dựng như thép và xi măng nhờ đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy và nguồn cung bất động sản phục hồi. Trong đó, HPG được kỳ vọng hưởng lợi từ nhu cầu thép tăng, giá thép cải thiện và các chính sách phòng vệ thương mại đối với thép nhập khẩu HRC.