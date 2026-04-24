Nhà đầu tư nước ngoài mang gần 2.000 tỷ 'rời' sàn chứng khoán

Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng gần 2.000 tỷ đồng trong phiên 24/4, tạo áp lực đáng kể lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.000 tỷ đồng hôm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 24/4 trong trạng thái kém tích cực khi tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối dòng tiền và khiến các nhịp hồi phục trong phiên nhanh chóng bị dập tắt.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index dao động giằng co quanh ngưỡng tham chiếu trong bối cảnh thiếu vắng nhóm cổ phiếu đủ sức đóng vai trò dẫn dắt. Dòng tiền phân bổ rời rạc, chủ yếu mang tính thăm dò, khiến chỉ số không thể hình thành xu hướng rõ ràng.

Từ sau 10h, lực cung bắt đầu dâng cao, lan rộng tại nhiều cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là nhóm ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng. Việc các mã vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu đã kéo VN-Index nhanh chóng đánh mất mốc tham chiếu và trượt xuống vùng giá thấp hơn. Trong phần còn lại của phiên, dù xuất hiện một vài nhịp hồi kỹ thuật, lực cầu không đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung, khiến chỉ số duy trì trạng thái tiêu cực cho đến khi đóng cửa.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm rõ rệt, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 21.100 tỷ đồng , giảm tới 34% so với phiên trước. Việc dòng tiền co hẹp trong bối cảnh chỉ số điều chỉnh cho thấy bên mua đang chủ động đứng ngoài quan sát, thay vì tham gia bắt đáy một cách quyết liệt.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 17,07 điểm (-0,9%) xuống 1.853,29 điểm. HNX-Index cũng mất 1,28 điểm (-0,5%) còn 251,95 điểm, trong khi UPCoM-Index lùi 0,77 điểm (-0,6%) về 127,54 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực nhưng vẫn phản ánh sự phân hóa đáng kể. Toàn thị trường ghi nhận 417 mã giảm giá (trong đó có 28 mã giảm sàn), 362 mã tăng (gồm 34 mã tăng trần), trong khi có tới 781 mã đứng giá.

Trong rổ VN30, áp lực bán chiếm ưu thế rõ rệt với 21 mã giảm, chỉ có 8 mã tăng và duy nhất TPB giữ được tham chiếu. Chỉ số VN30 theo đó giảm hơn 13 điểm, lùi về quanh mốc 2.011 điểm, qua đó tiếp tục đóng vai trò lực cản chính đối với VN-Index.

VN-Index thiếu vắng cổ phiếu dẫn dắt. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm gây áp lực lên thị trường tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM giảm sâu tới 5,2%, trở thành nhân tố kéo điểm mạnh nhất. Cùng chiều, VIC (-1,1%), VCB (-3,5%), BID (-2%), CTG (-1,4%), VPL (-2,4%), MBB (-0,8%), FPT (-1,2%), MSN (-1,3%) và SAB (-2,5%) đồng loạt suy yếu, tạo hiệu ứng lan tỏa tiêu cực lên toàn thị trường. Việc nhóm “trụ” mất lực đỡ khiến mọi nỗ lực hồi phục của chỉ số đều trở nên mong manh.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn ghi nhận diễn biến tích cực, đóng vai trò “hãm phanh” đà giảm. TCB nổi bật khi tăng 2,9%, bên cạnh VJC (+3,2%), GVR (+2,3%), GAS (+1,2%), VCK (+3%), HDB (+1,1%), HPG (+0,4%), BVH (+1,1%), NVL (+1,3%) và SIP (+3,6%). Tuy nhiên, mức tăng của các mã này không đủ lớn để cân bằng lại áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh và có xu hướng gia tăng quy mô. Tổng giá trị bán ròng đạt gần 2.000 tỷ đồng , tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu như FPT (- 414 tỷ đồng ), ACB (- 278 tỷ đồng ) và VCB (- 240 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, lực cầu ngoại khá khiêm tốn, với TCB được mua ròng 34 tỷ đồng , tiếp đến là VPI (+ 26 tỷ đồng ) và SSI (+ 20 tỷ đồng ).