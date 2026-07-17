Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hóa chất Đức Giang nêu lý do lùi tiến độ dự án 12.000 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 17/7/2026 15:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn lùi thời gian hoàn thành đến quý IV/2026 với lý do vướng quy định kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc và thay đổi trong vận chuyển hàng hóa.

HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án số 1 - Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Theo nghị quyết, doanh nghiệp giữ nguyên quy mô thiết kế của dự án với tổng công suất 151.000 tấn hóa chất/năm, nhưng bổ sung các sản phẩm H3PO4, PCl3, PCI5 do nhu cầu của thị trường. Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh này không làm thay đổi quy mô, công suất, số lượng thiết bị của dây chuyền.

Đáng chú ý, Hóa chất Đức Giang tiếp tục điều chỉnh tiến độ triển khai dự án. Theo kế hoạch mới, thời gian khởi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử và bàn giao được kéo dài từ quý I/2025 đến quý IV/2026, thay vì hoàn thành trong quý I/2026 như kế hoạch trước đó. Dự án dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV/2026.

Lý giải việc lùi tiến độ, doanh nghiệp cho biết ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại cùng các biện pháp siết xuất khẩu của chính phủ Trung Quốc đối với nhiều mặt hàng nhạy cảm đã khiến việc nhập khẩu thiết bị phục vụ dự án gặp khó khăn.

Cụ thể, nhiều vật tư, thiết bị bằng titan, vật liệu chống ăn mòn, hệ thống đường ống và máy bơm bọc nhựa... hiện phải xin giấy phép xuất khẩu từ phía Trung Quốc. Trong khi trước đây các mặt hàng này có thể thông quan thuận lợi, nay thời gian cấp phép kéo dài 3-6 tháng, làm chậm đáng kể tiến độ thi công.

Ngoài ra, Hóa chất Đức Giang cho biết việc điều chỉnh quy định về vận chuyển cũng khiến nhiều hóa chất trước đây được vận chuyển bằng đường bộ phải chuyển sang đường biển, kéo dài thời gian giao hàng và tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo kế hoạch đầu tư được công bố trước đó, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, là một trong những dự án trọng điểm của doanh nghiệp nhằm mở rộng chuỗi sản xuất hóa chất vô cơ tại Thanh Hóa.

Hóa chất Đức Giang bị kiểm toán lưu ý 2 vấn đề

Sau kiểm toán Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị đưa ra hai ý kiến ngoại trừ liên quan đến hàng tồn kho gần 1.000 tỷ đồng và vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra.

12:49 22/6/2026

Diễn biến mới tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

HĐQT Hóa chất Đức Giang vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang tại Đắk Nông, dự án được tập đoàn mua lại và nâng cấp từ năm 2024.

18:58 10/6/2026

Hóa chất Đức Giang lên tiếng sau khi cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

Hóa chất Đức Giang dự kiến khắc phục và hoàn tất việc nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trong quý II/2026 để cổ phiếu thoát khỏi cảnh bị hạn chế giao dịch.

16:54 24/5/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh An

Hoá chất Đức Giang đức giang nghi sơn dự án đức giang cổ phiếu dgc

Đọc tiếp

Foxconn tính làm trạm sạc xe điện ở Việt Nam?

Foxconn tính làm trạm sạc xe điện ở Việt Nam?

6 phút trước 16:32 17/7/2026

0

Công ty con của tập đoàn Foxconn tăng thêm vốn đầu tư khoảng 16 triệu USD vào thị trường Việt Nam, đồng thời đăng ký thêm ngành nghề sản xuất trạm sạc xe điện.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý