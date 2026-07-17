Hóa chất Đức Giang nêu lý do lùi tiến độ dự án 12.000 tỷ đồng

Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn lùi thời gian hoàn thành đến quý IV/2026 với lý do vướng quy định kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc và thay đổi trong vận chuyển hàng hóa.

HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án số 1 - Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Theo nghị quyết, doanh nghiệp giữ nguyên quy mô thiết kế của dự án với tổng công suất 151.000 tấn hóa chất/năm, nhưng bổ sung các sản phẩm H3PO4, PCl3, PCI5 do nhu cầu của thị trường. Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh này không làm thay đổi quy mô, công suất, số lượng thiết bị của dây chuyền.

Đáng chú ý, Hóa chất Đức Giang tiếp tục điều chỉnh tiến độ triển khai dự án. Theo kế hoạch mới, thời gian khởi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử và bàn giao được kéo dài từ quý I/2025 đến quý IV/2026, thay vì hoàn thành trong quý I/2026 như kế hoạch trước đó. Dự án dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV/2026.

Lý giải việc lùi tiến độ, doanh nghiệp cho biết ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại cùng các biện pháp siết xuất khẩu của chính phủ Trung Quốc đối với nhiều mặt hàng nhạy cảm đã khiến việc nhập khẩu thiết bị phục vụ dự án gặp khó khăn.

Cụ thể, nhiều vật tư, thiết bị bằng titan, vật liệu chống ăn mòn, hệ thống đường ống và máy bơm bọc nhựa... hiện phải xin giấy phép xuất khẩu từ phía Trung Quốc. Trong khi trước đây các mặt hàng này có thể thông quan thuận lợi, nay thời gian cấp phép kéo dài 3-6 tháng, làm chậm đáng kể tiến độ thi công.

Ngoài ra, Hóa chất Đức Giang cho biết việc điều chỉnh quy định về vận chuyển cũng khiến nhiều hóa chất trước đây được vận chuyển bằng đường bộ phải chuyển sang đường biển, kéo dài thời gian giao hàng và tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo kế hoạch đầu tư được công bố trước đó, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng , là một trong những dự án trọng điểm của doanh nghiệp nhằm mở rộng chuỗi sản xuất hóa chất vô cơ tại Thanh Hóa.