Người sở hữu kim cương nên làm gì lúc này?

Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã đưa ra một loạt khuyến nghị với người tiêu dùng sau khi nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương đồng loạt đóng cửa tại TP.HCM.

Thị trường kim cương trong nước đang đối mặt cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng khiến hàng loạt thương hiệu phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên quan đợt khủng hoảng niềm tin trên thị trường kim cương hiện nay, hàng loạt cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này đã phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Diễn biến này khiến không ít khách hàng lo ngại về số tiền đã thanh toán, các sản phẩm chưa nhận, tài sản đang gửi chế tác cũng như quyền bảo hành, thu đổi kim cương theo cam kết.

Theo đại diện Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động khi vẫn còn các nghĩa vụ chưa hoàn thành với khách hàng, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp.

Doanh nghiệp đóng cửa, người mua kim cương ảnh hưởng thế nào?

Đại diện Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam lưu ý nhóm khách hàng chịu tác động rõ nhất là những người đã thanh toán tiền nhưng chưa được giao sản phẩm, đang gửi tài sản để chế tác, sửa chữa hoặc vẫn còn trong thời hạn bảo hành, bảo dưỡng. Trong các trường hợp này, việc doanh nghiệp ngừng hoạt động có thể khiến các cam kết đã thỏa thuận không được thực hiện hoặc bị chậm thực hiện, ảnh hưởng đến quyền được nhận hàng hóa, dịch vụ đúng thỏa thuận cũng như các quyền lợi hậu mãi.

Đối với những chính sách về thu mua lại, thu đổi hoặc bảo đảm giá trị sản phẩm, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng cho rằng cần căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, phiếu bảo hành và các điều khoản doanh nghiệp đã công bố.

“Nếu doanh nghiệp đã cam kết nhưng không thực hiện, người tiêu dùng có quyền yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật”, đại diện Hội nhấn mạnh

Hội Bảo vệ Người tiêu dùng cũng khuyến nghị người dân cần giữ bình tĩnh, không nên tin vào các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có những hành động vội vàng. Theo vị này, mỗi trường hợp cần được xem xét dựa trên hồ sơ, chứng cứ và các cam kết cụ thể giữa doanh nghiệp với khách hàng.

Người tiêu dùng nên làm gì lúc này?

Để bảo vệ quyền lợi của mình, đại diện Hội Bảo vệ Người tiêu dùng khuyến nghị người dân trước hết cần rà soát và lưu giữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến giao dịch như hợp đồng mua bán, hóa đơn, phiếu thu, chứng từ thanh toán, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận kiểm định, các thông báo, nội dung quảng cáo, cam kết của doanh nghiệp cũng như các tin nhắn, email trao đổi. Đây là những căn cứ quan trọng nếu phát sinh tranh chấp.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên chủ động liên hệ với doanh nghiệp để yêu cầu thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết. Việc trao đổi nên được thực hiện bằng văn bản hoặc thông qua các hình thức có thể lưu giữ làm chứng cứ.

Trong trường hợp doanh nghiệp không phản hồi hoặc không thực hiện nghĩa vụ, người tiêu dùng có thể gửi đơn đề nghị hỗ trợ tới các cơ quan Nhà nước hoặc các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thương lượng hoặc hòa giải theo quy định.

Nếu có dấu hiệu doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng cho biết người dân có thể gửi đơn đến cơ quan quản lý thị trường, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương địa phương, thậm chí cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự. Trường hợp cần thiết, người tiêu dùng cũng có quyền khởi kiện tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Qua vụ việc lần này, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam khuyến nghị người dân cần thận trọng hơn khi mua các sản phẩm có giá trị lớn như kim cương, đá quý và trang sức.

Trước khi giao dịch, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ uy tín, năng lực hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu cung cấp đầy đủ hóa đơn, hợp đồng, phiếu bảo hành, chứng nhận kiểm định và các tài liệu chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ uy tín, năng lực hoạt động của doanh nghiệp, yêu cầu cung cấp đầy đủ hóa đơn, hợp đồng, phiếu bảo hành, chứng nhận kiểm định và các tài liệu chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam

Đối với các chính sách thu đổi, thu mua lại hoặc bảo đảm giá trị sản phẩm, người tiêu dùng nên yêu cầu doanh nghiệp thể hiện rõ bằng văn bản để có cơ sở bảo vệ quyền lợi nếu xảy ra tranh chấp. Đồng thời, toàn bộ hồ sơ giao dịch, chứng từ thanh toán và các thông tin trao đổi với doanh nghiệp cần được lưu giữ trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Ở góc độ doanh nghiệp, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng đề nghị các đơn vị kinh doanh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công khai, minh bạch các chính sách bán hàng, bảo hành, đổi trả và thu mua lại (nếu có), đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng, kể cả trong trường hợp thay đổi mô hình hoạt động hoặc chấm dứt kinh doanh theo quy định.

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng kiến nghị tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giám sát việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và kịp thời cảnh báo rủi ro để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin trước khi quyết định giao dịch.

Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp; tham gia hòa giải theo quy định, đồng thời tổng hợp những bất cập từ thực tiễn để kiến nghị cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng . Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và một số lãnh đạo, nhân viên tại các công ty như P-Lab, SJC. Sau các thông tin về vụ án, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản khi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.