Cổ đông một nhà thầu sân bay Long Thành sắp nhận hơn 500 tỷ tiền mặt

Vinaconex sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/7 để trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, gồm 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu.

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Theo đó, ngày 15/7, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/8.

Với gần 646,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinaconex dự kiến chi khoảng 517 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Cùng ngày 15/7, doanh nghiệp cũng chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Theo phương án được thông qua, Vinaconex sẽ phát hành hơn 51,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 517 tỷ đồng . Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Vinaconex dự kiến tăng từ gần 6.465 tỷ đồng lên gần 6.982 tỷ đồng .

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, CTCP Đầu tư Pacific Holdings hiện là cổ đông lớn duy nhất của Vinaconex, nắm giữ gần 292 triệu cổ phiếu VCG, tương đương 45,14% vốn điều lệ.

Với phương án cổ tức đã được thông qua, Pacific Holdings dự kiến nhận khoảng 233 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời nhận thêm hơn 23 triệu cổ phiếu VCG mới. Sau đợt phát hành, lượng cổ phiếu VCG do Pacific Holdings nắm giữ dự kiến tăng lên khoảng 315 triệu đơn vị.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vinaconex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.423 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.037 tỷ đồng , tương đương khoảng 78% và 27% kết quả thực hiện năm trước.

Kết thúc quý I, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.954 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 139 tỷ đồng . Tính đến cuối quý I, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vinaconex vẫn còn hơn 3.600 tỷ đồng .

Vinaconex hiện là một trong những nhà thầu xây dựng lớn tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Công ty này là một thành viên trong liên danh Vietur tham gia triển khai gói thầu 5.10 thi công và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, cũng là gói thầu lớn nhất tại dự án (hơn 35.000 tỷ đồng , thời gian thực hiện khoảng 39 tháng).

Ngoài Vinaconex, liên danh còn có IC Istas - thành viên của IC Holdings (Thổ Nhĩ Kỳ), Ricons, Newtecons, Sol E&C thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương, cùng một số doanh nghiệp có vốn Nhà nước như Tổng công ty Xây dựng số 1, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội...