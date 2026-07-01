Chủ tịch một nhà thầu dự án sân bay Long Thành bị tạm đình chỉ chức vụ

HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội vừa thông qua quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch đối với ông Đậu Văn Diện, đồng thời giao ông Nguyễn Minh Cương phụ trách HĐQT.

Ông Đậu Văn Diện bị tạm đình chỉ vị trí Chủ tịch HĐQT Hancorp. Ảnh: Hancorp.

HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 29/6.

Cụ thể, HĐQT Hancorp đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Đậu Văn Diện. Thời hạn tạm đình chỉ kéo dài cho đến khi có quyết định khác thay thế. Nghị quyết không nêu lý do của động thái này.

Để duy trì bộ máy hoạt động, Hancorp thống nhất giao ông Nguyễn Minh Cương tạm thời phụ trách HĐQT thay ông Diện. Trước khi nhận nhiệm vụ này, ông Nguyễn Minh Cương đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty.

Song song với việc thay đổi nhân sự tại Ban Quản trị, Hancorp cũng tiến hành kiện toàn bộ máy điều hành trực tiếp. Theo quyết định của HĐQT ban hành cùng ngày 29/6, doanh nghiệp đã thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đỗ Quý giữ chức vụ Tổng giám đốc Hancorp.

Thời hạn bổ nhiệm lại đối với ông Quý không quá 5 năm kể từ ngày 29/6. Ông Nguyễn Đỗ Quý sinh năm 1975, là Thạc sĩ Kỹ thuật, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Hancorp là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập năm 1995 và cổ phần hóa từ 2014. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.410 tỷ đồng , trong đó vốn nhà nước chiếm 98,83%, hiện quản lý 7 công ty con, 13 công ty liên kết.

Hancorp chuyên nhận thầu thi công xây lắp, kinh doanh bất động sản, khai thác tài sản và đầu tư tài chính. Tổng công ty này từng tham gia xây dựng nhiều công trình lớn như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án căn hộ Hanjadin KĐT Ngoại Giao Đoàn...

Tại dự án sân bay Long Thành, Hancorp là thành viên trong liên danh HANTA2 (Coteccons, Hancorp, Công ty CP Kết cấu thép ATAD) thi công gói thầu số 7.8 thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Liên danh này trúng đấu giá gói thầu với giá 3.379 tỷ đồng .

Gói thầu bao gồm hạng mục thi công phần thân, hạ tầng ngoài nhà, lắp đặt thiết bị cho Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.