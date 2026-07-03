Không khí Hà Nội, TP.HCM cải thiện sau một tháng dùng xăng E10

Số liệu quan trắc cho thấy nhiều chỉ số bụi và khí ô nhiễm tại Hà Nội, TP.HCM giảm sau tháng đầu tiên triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc.

Tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học trong tháng 6 đạt khoảng hơn 1 tỷ lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo báo cáo mới đây của Tổ công tác triển khai Thông tư 50/2025 (Bộ Công Thương) về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam, số liệu quan trắc do Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cung cấp trong 3 giai đoạn đầu tháng 5, cuối tháng 5 và cuối tháng 6 cho thấy chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM đã có những cải thiện bước đầu.

Cụ thể, tại Hà Nội, so với cuối tháng 5, chỉ số PM2.5 giảm 31%, PM10 giảm 29,6%, cải thiện rõ rệt về bụi. Tuy nhiên, việc nhiều công trình giao thông, xây dựng đang được triển khai tiếp tục ảnh hưởng phần nào đến chất lượng không khí.

Tại TP.HCM, chỉ số PM2.5 giảm 15,7%, PM10 giảm 14,3%, CO giảm 65,2%, NO2 giảm 68,6%, NOx giảm 57,6%, SO2 giảm 38,5% và O3 giảm 14,4%. Tổ công tác đánh giá kết quả này cho thấy nhóm bụi và nhóm khí ô nhiễm đều có xu hướng giảm, phản ánh diễn biến môi trường tích cực hơn.

Về lượng tiêu thụ xăng sinh học, trong thời gian từ ngày 1/6 đến 30/6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học (E5 và E10) đạt khoảng hơn 1 tỷ lít. Trong đó, xăng E10 chiếm gần 95% tổng lượng tiêu thụ, xăng E5 đạt khoảng 5%.

Như vậy, so với lượng xăng khoáng sử dụng trước đây là khoảng 1 tỷ lít/tháng, con số tiêu thụ xăng sinh học là tương đương. Theo Bộ Công Thương, điều này cho thấy quan điểm cho rằng xăng sinh học tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn xăng khoáng là không có cơ sở.

Hiện cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán xăng, dầu, tất cả cửa hàng kinh doanh xăng đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học. Có 26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E10 và 11/26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E5. Trong tháng đầu triển khai, thị trường chủ yếu tiêu thụ xăng E10. Tuy nhiên, thời gian đầu vẫn có nhiều khách hàng tìm kiếm các cửa hàng bán xăng E5 để sử dụng.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thiết lập ứng dụng "Quanh tôi" nhằm đăng tải địa chỉ các cửa hàng bán xăng dầu trên cả nước, trong đó có các cửa hàng bán xăng E5 để người dân tra cứu. Cả nước hiện có 1.585 cửa hàng bán xăng E5.

Bộ Công Thương cho biết nhiều địa phương như Lâm Đồng, Điện Biên, Gia Lai, Hải Phòng, Tây Ninh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Hưng Yên đã hoàn thành hoặc gần hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống bán lẻ sang kinh doanh xăng sinh học.

Trên cơ sở tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực tế, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công đã phối hợp với Báo Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, bổ sung 48 câu hỏi và trả lời mới vào bộ câu hỏi giải đáp kịp thời những nội dung người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Như vậy, đã có 133 câu hỏi được sử dụng cho chatbot hỏi đáp về xăng E10 được triển khai liên tục từ cuối tháng 5 đến nay. Chatbot xử lý trung bình khoảng 600 câu hỏi/ngày.