Nhiều ưu đãi cho hãng hàng không chọn sân bay Long Thành khai thác

Các hãng hàng không khai thác chuyến bay quốc tế đi và đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, duy trì hoạt động tối thiểu 12 tháng sẽ được áp dụng mức giá bằng 50% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý giá dịch vụ trong lĩnh vực hàng không, trong đó đáng chú ý là đề xuất bổ sung chính sách giá ưu đãi áp dụng tại các cảng hàng không mới đưa vào khai thác.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc xây dựng Thông tư nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Luật Giá. Dự thảo cũng hướng tới tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện.

Nhiều ưu đãi cho hãng hàng không đến sân bay Long Thành

Trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành tại Thông tư số 44/2024/TT-BGTVT, dự thảo lần này bổ sung một số nội dung mới, trong đó có chính sách ưu đãi giá tại các cảng hàng không mới.

Cụ thể, đối với các hãng hàng không khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ đi và đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành và duy trì hoạt động tối thiểu 12 tháng liên tục (không bao gồm các hãng đã khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong ít nhất 12 tháng trước thời điểm Long Thành đi vào hoạt động), sẽ được áp dụng mức giá bằng 50% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh do Bộ Xây dựng quy định. Thời gian ưu đãi kéo dài trong 24 tháng kể từ khi bắt đầu khai thác.

Đối với các hãng hàng không khai thác chuyến bay thường lệ tại các cảng hàng không mới khác của Việt Nam (ngoại trừ Long Thành) và duy trì hoạt động tối thiểu 12 tháng liên tục, cũng sẽ được hưởng mức giá bằng 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh trong thời hạn 24 tháng kể từ khi cảng hàng không được đưa vào khai thác.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong quá trình xây dựng dự thảo, các doanh nghiệp cơ bản đồng thuận về sự cần thiết ban hành chính sách ưu đãi giá đối với các cảng hàng không mới nói chung và Cảng hàng không quốc tế Long Thành nói riêng, nhằm thu hút các hãng hàng không tham gia khai thác.

Để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, đơn vị liên quan, bao gồm các nhà đầu tư các cảng hàng không mới dự kiến đưa vào khai thác như Cảng hàng không Quảng Trị và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đề xuất bỏ một số dịch vụ hàng không khỏi diện Nhà nước định giá

Bên cạnh các chính sách ưu đãi tại các cảng hàng không mới, dự thảo cũng đề xuất loại bỏ một số dịch vụ khỏi danh mục do Nhà nước định giá gồm: dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không (chuyển sang cơ chế phí); dịch vụ cho thuê mặt bằng tại cảng hàng không, sân bay; dịch vụ cơ bản, thiết yếu tại cảng hàng không; và nhượng quyền khai thác dịch vụ kỹ thuật hàng không.

Ở chiều ngược lại, dự thảo bổ sung vào danh mục do Nhà nước định giá đối với hoạt động nhượng quyền khai thác dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, động cơ, cánh quạt và các trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam.

Ngoài ra, dự thảo cũng điều chỉnh kỹ thuật tên gọi một số dịch vụ trong danh mục nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của luật mới; đồng thời bãi bỏ quy định về phương thức thu giá dịch vụ phục vụ hành khách và bảo đảm an ninh hàng không, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Đáng chú ý, dự thảo đã làm rõ thêm các nội dung nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, như quy định giá dịch vụ đối với các chuyến bay đào tạo, huấn luyện; hoặc trường hợp tàu bay phải hạ cánh tại địa điểm khác so với kế hoạch ban đầu do các yếu tố bất khả kháng.