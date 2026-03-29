Thủ tướng lần thứ 10 kiểm tra thực địa sân bay Long Thành

Trong lần thứ 10 kiểm tra sân bay Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cán bộ, công nhân viên, người lao động đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Công Nghĩa/Báo Đồng Nai.

Theo Báo Đồng Nai, chiều 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cùng tham gia đoàn công tác có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đây là lần thứ 10, người đứng đầu Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công dự án hạ tầng giao thông quan trọng này. Tại buổi làm việc, Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công các hạng mục của gói thầu thi công xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1, thuộc dự án thành phần 3 và trung tâm kiểm soát không lưu thuộc dự án thành phần 2.

Trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và cho rằng thời gian qua, các đơn vị đã hoàn thành tốt các công việc thì thời gian tới cần tiếp tục hoàn thành tốt công việc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các cán bộ, công nhân viên, người lao động tại dự án nỗ lực hết mình vì công trình quan trọng của đất nước. Đồng thời, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật - mỹ thuật công trình.

"Không vì tiến độ mà không đảm bảo chất lượng công trình", Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2026 với công suất khoảng 25 triệu lượt hành khách mỗi năm, phần lớn hành khách được dự báo đến từ TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Thời gian qua, nhiều dự án hạ tầng kết nối sân bay đã và đang được triển khai như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... Tuy nhiên, hệ thống giao thông hiện nay vẫn phụ thuộc lớn vào đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ quá tải khi sân bay đi vào hoạt động.

Mới đây, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu phương án kéo dài tuyến metro số 1 đến trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành theo cơ chế khẩn cấp. Hướng đi này được kỳ vọng hình thành trục vận tải công cộng khối lượng lớn, kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Đông, đặc biệt là sân bay Long Thành, dự án hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước đang được xây dựng tại Đồng Nai.

Hồi tháng 1 năm nay, TP.HCM cũng đã khởi công dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương. Tuyến có ga Bà Quẹo gần sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến trở thành điểm trung chuyển hành khách về ga Bến Thành, sau đó kết nối theo trục Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành.

Giai đoạn đến năm 2030, TP.HCM cũng ưu tiên đầu tư metro số 6 (giai đoạn 1, Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), tuyến kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất và hình thành trục trung chuyển sang Thủ Thiêm - Long Thành.