Sân bay Long Thành tuyển nhiều vị trí nhân sự

Sân bay Long Thành chuẩn bị tuyển nhiều vị trí nhân sự để vận hành giai đoạn 1, mở ra nhu cầu lao động lớn trong ngành hàng không từ nay đến 2026.

Sân bay Long Thành sẽ vận hành thương mại vào cuối năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

ACV vừa thông báo cần tuyển lao động tại 7 vị trí việc làm với thu nhập không dưới 15 triệu đồng/người/tháng, gồm: chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên an toàn; chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ; nhân viên lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất (xe điện, cẩu tự hành, cứu hỏa, cứu thương...); nhân viên phòng cháy, chữa cháy; nhân viên bảo trì, sửa chữa thiết bị kỹ thuật; nhân viên vận hành trang thiết bị kỹ thuật.



Yêu cầu tuyển dụng được xây dựng theo hướng mở, phù hợp với nhiều nhóm lao động. Tùy từng vị trí, ứng viên cần có trình độ từ trung cấp, cao đẳng đến đại học, đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn, sức khỏe và lý lịch.

Một số vị trí yêu cầu khả năng ngoại ngữ với mức tối thiểu tương đương TOEIC 300-500, đồng thời có thể làm việc theo ca, kể cả ban đêm và ngày lễ. Các vị trí giới hạn độ tuổi không quá 30-35 tuổi.

Theo thông báo, ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc theo chế độ toàn thời gian, tối đa 48 giờ mỗi tuần, được tham gia đào tạo nghiệp vụ và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 16/4 đến hết 30/4. Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua email theo hướng dẫn của ACV. Hồ sơ bao gồm đơn ứng tuyển, sơ yếu lý lịch có xác nhận, giấy khám sức khỏe, bằng cấp, chứng chỉ liên quan và lý lịch tư pháp.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến được đưa vào khai thác cuối năm 2026, phục vụ khoảng 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Việc triển khai tuyển dụng từ sớm được xem là bước chuẩn bị then chốt nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho một trong những trung tâm hàng không lớn nhất khu vực, đồng thời phản ánh nhu cầu lao động quy mô lớn của ngành hàng không Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng mới.