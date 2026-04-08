Nam Long muốn gom đất quanh sân bay Long Thành, Vành đai 3 TP.HCM

Nam Long đặt mục tiêu doanh thu tăng 35% trong năm 2026, đồng thời "Bắc tiến" để mở rộng thị trường và tích cực săn tìm quỹ đất quanh các trục hạ tầng lớn ở phía Nam.

Dự án Izumi City của Nam Long ở Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra ngày 25/4, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 7.630 tỷ đồng , tăng 35% so với cùng kỳ; trong khi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 720 tỷ đồng , tăng 3%.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh số bán hàng đạt 23.460 tỷ đồng , hơn gấp đôi năm trước, chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm như Paragon Đại Phước (Đồng Nai), Southgate (Tây Ninh), Izumi (Đồng Nai), Mizuki (TP.HCM) và khu đô thị 43 ha tại Cần Thơ.

Doanh thu bàn giao dự kiến đạt hơn 8.000 tỷ đồng , đóng góp từ Southgate, Cần Thơ 43 ha, Izumi, Paragon và dự án Anzen tại Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Nam Long cũng kỳ vọng gia tăng doanh thu thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý dự án, đồng thời đẩy mạnh khai thác và chuyển nhượng các tài sản thương mại trong các khu đô thị.

Về chiến lược, doanh nghiệp cho biết sẽ đẩy nhanh công tác tiền phát triển tại các khu đô thị trọng điểm như Waterpoint giai đoạn 2, Izumi và Paragon trong năm nay. Đồng thời, thúc đẩy phát triển hệ thống tiện ích đô thị, đặc biệt tại Waterpoint, thông qua hợp tác với đối tác hoặc tự đầu tư. Công ty cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý và vận hành đô thị, bất động sản.

Ở mảng sản phẩm, Nam Long tiếp tục ưu tiên phát triển nhà ở giá phải chăng và nhà ở xã hội tại các thị trường trọng điểm, đồng thời tăng tốc triển khai để đưa ra thị trường các dòng sản phẩm Ehome/EhomeS.

Doanh nghiệp cũng định hướng đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhằm mở rộng tệp khách hàng theo nhiều phân khúc thu nhập, đi cùng với việc nâng cao hiệu quả tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng.

Song song đó, công ty dự kiến mở rộng thị trường ra khu vực phía Bắc. Đồng thời, tối đa hóa giá trị quỹ đất hiện hữu thông qua phát triển tiện ích đô thị, tìm kiếm và mở rộng quỹ đất tại các khu vực chiến lược gắn với hạ tầng lớn như sân bay Long Thành, các tuyến metro và vành đai 3, 4. Danh mục dự án nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội (Ehome/EhomeS) cũng sẽ tiếp tục được gia tăng.

Tại đại hội lần này, HĐQT Nam Long cũng trình phương án phát hành tối đa 386.919 cổ phiếu theo chương trình thưởng khuyến khích dài hạn (ESS) cho lãnh đạo cấp cao với giá 0 đồng/cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Điều kiện áp dụng là công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận, đạt tối thiểu 70% chỉ tiêu doanh số và không áp dụng tiêu chí tăng trưởng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).

Năm 2025, nhà phát triển bất động sản này ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.645 tỷ đồng , chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án Southgate, Cần Thơ và Akari. Đáng chú ý, hoạt động bán hàng tiếp tục là điểm sáng khi doanh số presales đạt gần 11.900 tỷ đồng , gấp 2,2 lần năm 2024.

Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng , là mức cao nhất trong 4 năm qua, đồng thời hoàn thành mục tiêu lợi nhuận được cổ đông giao phó từ đầu năm.