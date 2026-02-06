Nam Long đang gom đất tại Quảng Ninh và Hải Phòng

Nam Long cho biết sắp hoàn tất một số thương vụ mua quỹ đất tại Quảng Ninh và Hải Phòng nhằm phát triển nhà ở vừa túi tiền, dự kiến công bố trong quý I-II/2026.

Nam Long dự kiến công bố thêm thông tin về việc hoàn tất một số thương vụ mua quỹ đất tại Hạ Long (Quảng Ninh) và Hải Phòng trong quý I-II. Ảnh: NLG.

Cập nhật thông tin tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư của CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) mới đây, Chứng khoán Vietcap cho biết ban lãnh đạo doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh số bán hàng năm 2026 đạt khoảng 24.000 tỷ đồng , gấp đôi so với năm trước.

Động lực tăng trưởng dự kiến đến từ việc mở bán các giai đoạn tiếp theo tại Elyse Island ở Đồng Nai (tên cũ Paragon), Izumi City (Đồng Nai), Mizuki Park (TP.HCM) và Southgate (Tây Ninh), cùng với việc ra mắt một dự án mới ở VSIP Hải Phòng.

Song song với kế hoạch bán hàng, Vietcap cho biết Nam Long đang tiến gần đến việc hoàn tất một số thương vụ mua quỹ đất tại Hạ Long (Quảng Ninh) và Hải Phòng. Các dự án này có quy mô nhỏ, tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền - phân khúc chiến lược của doanh nghiệp - và dự kiến có thêm thông tin được công bố trong quý I-II năm nay.

Về kế hoạch kinh doanh, ban lãnh đạo Nam Long nhận định kế hoạch năm 2026 đã tính đến kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao hơn so với giai đoạn trước, trong khi các biến động hiện tại vẫn nằm trong dự phóng.

Theo Nam Long, lãi suất vay mua nhà cố định ưu đãi do một số ngân hàng thương mại áp dụng cho các sản phẩm của doanh nghiệp hiện dao động trong khoảng 7,7-9,4%/năm, thấp hơn mặt bằng chung.

Công ty thừa nhận mặt bằng lãi suất cao hơn có thể khiến quá trình ra quyết định của người mua kéo dài hơn, song không làm suy giảm nhu cầu của nhóm khách hàng mua ở thực và người mua căn nhà đầu tiên - phân khúc sản phẩm mà Nam Long đang hướng đến.

Trên cơ sở đó, công ty kỳ vọng thị trường bất động sản năm 2026 sẽ tiếp tục cải thiện cả về nguồn cung lẫn nhu cầu, nhờ môi trường pháp lý thông thoáng hơn và tiến độ triển khai hạ tầng được đẩy nhanh.

Đối với triển vọng bàn giao, hoạt động này được kỳ vọng tăng tốc nhờ các đợt bàn giao tiếp tục tại Cần Thơ và Southgate, đồng thời bắt đầu ghi nhận bàn giao tại Mizuki Park (phân khu Trellia Cove - thấp tầng) và Izumi City (phân khu Canaria) từ quý IV/2026.

Tính đến cuối năm 2025, giá trị doanh số bán hàng chưa ghi nhận của Nam Long đạt khoảng 10.900 tỷ đồng , tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu trong các năm tới.

Ban lãnh đạo khẳng định Nam Long không có kế hoạch huy động vốn cổ phần mới trong năm 2026. Doanh nghiệp cho biết đang sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh sau khi ghi nhận 1.600 tỷ đồng từ việc thoái 15% cổ phần tại Izumi City, 2.500 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành quyền mua, cùng kết quả bán hàng bứt phá trong năm 2025 với doanh số đạt 11.850 tỷ đồng , tăng 128% so với cùng kỳ.

Năm 2025, nhà phát triển bất động sản này ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.645 tỷ đồng , chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án Southgate, Cần Thơ và Akari. Đáng chú ý, hoạt động bán hàng tiếp tục là điểm sáng khi doanh số presales đạt gần 11.900 tỷ đồng , gấp 2,2 lần so với năm 2024.

Đáng chú ý, sau khi khấu trừ chi phí và thuế, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng , là mức cao nhất trong 4 năm qua, đồng thời hoàn thành mục tiêu lợi nhuận được cổ đông giao phó từ đầu năm.