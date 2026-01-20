Nhóm VinaCapital thành cổ đông lớn tại Nam Long

Sau khi mua thêm hơn 340.000 cổ phiếu NLG, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư liên quan đến VinaCapital tại Nam Long đã vượt mốc 5%, chính thức trở thành cổ đông lớn.

VinaCapital cho biết đã mua vào 340.670 cổ phiếu NLG trong ngày 16/1, qua đó đủ điều kiện trở thành cổ đông lớn theo quy định. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin này được CTCP Quản lý quỹ VinaCapital báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), với giao dịch được thực hiện trong ngày 16/1.

Cụ thể, trước giao dịch, VinaCapital trực tiếp nắm giữ hơn 1,85 triệu cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long, tương đương 0,3824% vốn điều lệ Nam Long. Sau khi mua thêm 340.670 cổ phiếu, lượng nắm giữ của quỹ tăng lên gần 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,4527% vốn điều lệ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/1, cổ phiếu NLG dừng ở mức 30.650 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, nhóm nhà đầu tư liên quan đến VinaCapital đã chi khoảng 10,4 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu nói trên.

Nếu cộng cả phần sở hữu của các bên liên quan, tổng lượng cổ phiếu do nhóm nhà đầu tư liên quan đến VinaCapital nắm giữ tại Nam Long hiện đạt khoảng 24,56 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,0626% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, nhóm VinaCapital chính thức trở thành cổ đông lớn của Nam Long.

Nhóm nhà đầu tư liên quan đến VinaCapital tại doanh nghiệp bất động sản này bao gồm nhiều pháp nhân trong và ngoài nước như quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital, Asia Value Investment Limited, Vietnam Investment Property Holdings Limited, Vietnam Ventures Ltd, Preston Pacific Limited và VOF Investment Limited. Trong nhóm này, Asia Value Investment Limited là đơn vị nắm giữ tỷ lệ cao nhất với hơn 9,93 triệu cổ phiếu NLG, tương ứng 2,048% vốn điều lệ của Nam Long.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2025, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.877 tỷ đồng , gấp 5,1 lần cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 234 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ lỗ hơn 40 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng, Nam Long đạt doanh thu thuần gần 3.941 tỷ đồng , gấp 4,8 lần cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế hơn 441 tỷ đồng , tăng 8 lần. Với kế hoạch năm 2025 đặt ra doanh thu 6.794 tỷ và lợi nhuận 701 tỷ đồng , công ty đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 50,5% lợi nhuận.