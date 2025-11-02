Chủ tịch Nam Long và 2 con trai đăng ký mua hơn 10 triệu cổ phiếu NLG

Ông Nguyễn Xuân Quang cùng hai con trai đăng ký thực hiện và nhận chuyển nhượng quyền mua, dự kiến nâng tổng sở hữu lên gần 50 triệu cổ phiếu NLG sau đợt phát hành mới.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long. Ảnh: NLG.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa đăng ký thực hiện quyền mua đối với hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu NLG trong tổng số 33,45 triệu quyền đang sở hữu.

Với tỷ lệ 100 quyền mua được mua 26 cổ phiếu mới, động thái này đồng nghĩa với việc ông Quang đã đăng ký mua thêm gần 4,7 triệu cổ phiếu NLG. Với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, ông Quang dự kiến chi khoảng 117,4 tỷ đồng . Sau giao dịch, ông sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ từ 33,45 triệu lên 38,15 triệu cổ phiếu NLG.

Phần còn lại gồm hơn 15,38 triệu quyền mua, tương đương quyền mua 4 triệu cổ phiếu, được ông Quang chuyển nhượng cho hai người con trai là ông Nguyễn Hiệp và ông Nguyễn Nam.

Cụ thể, ông Nguyễn Hiệp nhận 6,15 triệu quyền mua (tương ứng được mua 1,6 triệu cổ phiếu). Bên cạnh đó, ông cũng đăng ký thực hiện 3,35 triệu quyền mua, tương đương mua 872.599 cổ phiếu. Nếu hoàn tất, ông Hiệp sẽ sở hữu hơn 5,8 triệu cổ phiếu NLG.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam nhận chuyển nhượng 9,23 triệu quyền mua (được mua 2,4 triệu cổ phiếu), đồng thời, đăng ký thực hiện 2,68 triệu quyền, tương ứng mua 697.816 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Nam cũng sẽ nắm giữ gần 5,8 triệu cổ phiếu NLG.

Dự kiến, ông Hiệp sẽ chi gần 62 tỷ đồng , còn ông Nam sẽ chi 77 tỷ đồng để hoàn tất các giao dịch trên.

Các giao dịch quyền mua này dự kiến diễn ra từ ngày 6/11 đến 17/11.

Những động thái trên liên quan đến phương án chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần phát hành có tỷ lệ 26% so với lượng cổ phiếu đang lưu hành, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền mua và mỗi 100 quyền mua được mua 26 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến 25.000 đồng/cổ phiếu, tương đương thu về hơn 2.500 tỷ đồng . Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu diễn ra từ 20/10 đến 17/11. Theo phương án sử dụng vốn, Nam Long dành phần lớn nguồn lực để đầu tư vào các dự án trọng điểm đang triển khai và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đợt huy động vốn này là một phần trong chiến lược tăng vốn của Nam Long trong quý IV, nhằm tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới. Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết sẽ đẩy mạnh chuyển nhượng tài sản và bán hàng tại các dự án trọng điểm, trong đó thương vụ chuyển nhượng 15% cổ phần tại dự án Izumi City hồi tháng 7 được xem là bước đi chiến lược giúp thu sớm lợi nhuận và tái cơ cấu dòng vốn.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2025, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.877 tỷ đồng , gấp 5,1 lần cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 234 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ lỗ hơn 40 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng, Nam Long đạt doanh thu thuần gần 3.941 tỷ đồng , gấp 4,8 lần cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế hơn 441 tỷ đồng , tăng 8 lần. Với kế hoạch năm 2025 đặt ra doanh thu 6.794 tỷ và lợi nhuận 701 tỷ đồng , công ty đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 50,5% lợi nhuận.