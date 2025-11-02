'Đỏ mắt' tìm căn hộ 2 tỷ đồng dù xa trung tâm TP.HCM

Giá căn hộ tại vùng lõi TP.HCM và các khu vực lân cận ghi nhận mức tăng 15-35% chỉ trong một năm qua. Với ngân sách 2 tỷ đồng, nhiều gia đình phải di chuyển rất xa để mua được nhà.

Hiện tại không còn nhiều căn hộ dưới 2 tỷ đồng tại các địa bàn Bình Dương, Đồng Nai hay Long An (cũ) cho khách mua lựa chọn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Khôi Nguyễn (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết vợ chồng anh đã bắt đầu tìm mua căn hộ 2 phòng ngủ ở khu đông TP.HCM (cũ) từ tháng trước để thuận tiện đi làm. Hiện vợ anh làm việc ở Khu công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú), còn công ty của anh có văn phòng tại phường An Khánh.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng tìm kiếm, hai vợ chồng vẫn chưa tìm được căn phù hợp vì giá tại những khu vực từng nhắm tới như Cát Lái, quận 9 (cũ) đã tăng mạnh, vượt quá khả năng tài chính.

"Căn hộ ở Cát Lái năm ngoái tôi xem giá chỉ khoảng 2 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ hơn 50 m2, nhưng nay đã lên gần 3 tỷ. Môi giới cũng không còn mặn mà giới thiệu vì các căn pháp lý hoàn chỉnh rất ít người bán", anh Khôi nói.

Căn 2 phòng ngủ giá 2,5 tỷ đồng cũng khan hiếm

Không còn lựa chọn, gia đình anh phải mở rộng tìm kiếm sang Dĩ An (Bình Dương cũ) với hy vọng giá "mềm" hơn. Tuy nhiên, các dự án tại đây cũng đã tăng 500-700 triệu đồng chỉ sau một năm.

"Chẳng hạn, căn hộ Bcons Miền Đông diện tích 53 m2 hiện được rao giá 2,4 tỷ đồng , trong khi năm ngoái chỉ 1,7-1,8 tỷ, dù tiện ích không nhiều và đã bàn giao nhiều năm. Chưa kể, chính sách vay ưu đãi cho người trẻ giờ cũng không còn", anh chia sẻ thêm.

Theo anh Khôi, căn hộ dưới 2 tỷ đồng ở Bình Dương gần như đã biến mất, nếu có thì nằm khá xa trung tâm hoặc chỉ là dạng studio, 1 phòng ngủ. Trong khi đó, các căn 2 phòng ngủ diện tích 50-60 m2 giá 2- 2,5 tỷ đồng cũng ngày càng hiếm. Những dự án có hạ tầng kết nối tốt đều đã tăng hơn 30% chỉ sau một năm, còn các căn hộ hình thành trong tương lai hiện quanh mức 2,5- 3 tỷ đồng .

Vì vậy, vợ chồng anh đành tạm hoãn kế hoạch mua nhà trong năm nay để tiếp tục tích lũy, đặt mục tiêu mua căn hộ khoảng hơn 3 tỷ đồng . "Nhưng chúng tôi vẫn lo khi tích góp đủ tiền, giá nhà có thể lại tăng thêm", anh nói.

Thực tế, theo dữ liệu từ CBRE, mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương (cũ) trong quý III đã tăng khoảng 15% so với đầu năm, dao động 40-60 triệu đồng/m2. Trung bình một căn 2 phòng ngủ hiện có giá 2,6- 3 tỷ đồng , trong khi tại TP.HCM, căn tương đương đã tiệm cận 5 tỷ đồng .

Không chỉ người trẻ, ngay cả những người lớn tuổi như cô Thanh Bình (50 tuổi), giảng viên vừa chuyển công tác từ Đà Nẵng vào TP.HCM, cũng gặp khó khăn tương tự.

Gia đình 4 người của cô hiện sinh sống trong căn hộ 70 m2 tại phường Tân Hưng (quận 7 cũ). Trước đây, nơi này là chỗ ở của 2 con, nhưng nay trở nên chật chội khi vợ chồng cô dọn vào ở cùng. Mỗi ngày, cô phải di chuyển hơn 15 km đến nơi làm việc ở Thủ Đức.

"Tôi muốn tìm một căn 2 phòng ngủ ở gần Làng Đại học để tiện đi lại, với tầm giá khoảng 2 tỷ đồng . Nhưng sau nhiều tháng tìm kiếm, gần như không có lựa chọn nào phù hợp. Cuối năm ngoái, các dự án tôi ưng ý như Linh Tây Tower hay chung cư Linh Trung vẫn có căn giá khoảng 2,1- 2,4 tỷ đồng . Giờ môi giới báo đều đã tăng lên 2,8 tỷ, thậm chí có căn lên đến hơn 3 tỷ", cô kể.

Báo cáo quý III của Batdongsan.com.vn cũng ghi nhận thực tế này. Giá căn hộ trung bình tại khu vực Thủ Đức (cũ) đã tăng 30-35% chỉ trong một năm, lên mức 80-120 triệu đồng/m2. Nhiều dự án căn hộ trung cấp từng là lựa chọn phổ biến của người mua ở thực nay đã vọt tăng về giá, vượt xa khả năng chi trả của nhóm có thu nhập trung bình.

Hạ tầng kéo giá vùng ven tăng mạnh

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường Savills TP.HCM, sau khi nguồn hàng dưới 3 tỷ đồng ở nội đô khan hiếm (chỉ khoảng 9% giao dịch căn hộ dưới 3 tỷ trong 9 tháng qua đến từ vùng lõi TP.HCM), người mua dần dịch chuyển sang các khu giáp ranh như Bình Dương và Đồng Nai (cũ).

Bà cho rằng động lực của xu hướng này không chỉ đến từ giá, mà còn từ kỳ vọng hạ tầng. Các dự án lớn như Vành đai 3, metro số 1 kéo dài đến Dĩ An hay mở rộng Quốc lộ 13 đang củng cố niềm tin rằng vùng ven sẽ sớm trở thành "vệ tinh phát triển" mới của TP.HCM.

Bcons Miền Đông (phường Dĩ An) là một trong những dự án căn hộ nằm gần Vành đai 3, ghi nhận mức giá mới tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Quỳnh Danh.

Song song đó, nguồn cung trên thị trường vẫn hạn chế. Phần lớn dự án đang mở bán là hàng tồn hoặc giai đoạn kéo dài từ trước, trong khi chi phí đất, vật liệu và tài chính đều tăng mạnh. Điều này khiến mặt bằng giá sơ cấp neo ở mức cao và tiếp tục có xu hướng tăng.

"Tâm lý đón đầu hạ tầng cùng chi phí phát triển leo thang khiến giá nhà vùng ven tăng nhanh hơn thu nhập của người dân. Phân khúc căn hộ vừa túi tiền gần như đã biến mất khỏi thị trường", bà Hương nhận định.

Bà cho biết hầu như không còn căn hộ 2 phòng ngủ mới nào dưới 2 tỷ đồng tại Bình Dương. Nếu muốn mua trong tầm giá này, người dân phải chấp nhận căn nhỏ, vị trí xa hơn hoặc dự án đã qua sử dụng.

Bên cạnh đó, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết xu hướng mở rộng ra vùng lân cận đi kèm nâng cấp sản phẩm và tiện ích, khiến giá bán dần tiệm cận phân khúc trung và cao cấp.

Dự báo về xu hướng cuối năm, vị chuyên gia Savills cho rằng giá nhà vùng ven có thể chững lại trong vài tháng tới nếu sức mua yếu đi, nhưng khó có khả năng giảm. "Các chủ đầu tư vẫn rất tự tin với tốc độ tiêu thụ hiện nay, nên mặt bằng giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2026, đặc biệt ở nhóm dự án gần tuyến metro và Vành đai 3", bà Hương nói.

Về trung hạn, CBRE cũng dự báo trong 2 năm tới, giá nhà tại TP.HCM sẽ tăng trung bình 10% mỗi năm, trong khi các vùng vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai có thể tăng mạnh hơn 20-21%, nhờ mức giá khởi điểm thấp, sản phẩm được định vị cao hơn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Cùng với đó, việc áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026 cùng điều chỉnh thuế, chi phí đầu tư cũng được dự báo sẽ tiếp tục tạo áp lực tăng giá trong giai đoạn tới.