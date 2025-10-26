Căn hộ cho thuê ở Thủ Dầu Một, Phú Mỹ sinh lời cao nhất TP.HCM

Trong khi các căn hộ tại trung tâm TP.HCM chỉ đem đến tỷ suất sinh lời bình quân 2,4%, những vùng ven như Thủ Dầu Một, Phú Mỹ có thể giúp nhà đầu tư lãi 4-5%.

Cho thuê căn hộ ở Thủ Dầu Một và Phú Mỹ có tỷ suất sinh lời cao hơn địa bàn TP.HCM cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo quý III từ Batdongsan.com.vn, dòng vốn đầu tư căn hộ đang dịch chuyển ra vùng ven, bởi Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ) và Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nay đều thuộc TP.HCM, trở thành hai điểm sáng hiếm hoi với lợi suất cho thuê cao nhất khu vực, lần lượt 5,1% và 4,3%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết trong bối cảnh thị trường đang có xu hướng đầu cơ do giá bán căn hộ leo thang, những khu vực cân bằng được giá mua và giá thuê như Thủ Dầu Một và Phú Mỹ sẽ có tỷ suất lợi nhuận cho thuê cao nhất toàn vùng.

Lợi suất cho thuê căn hộ ở TP.HCM cũ "chạm đáy"

Tại các đô thị lớn như TP.HCM, sự mất cân bằng rõ rệt giữa giá bán và giá thuê đã khiến hiệu quả đầu tư sụt giảm. Giá rao bán căn hộ bình quân tại TP.HCM cũ hiện đã đạt 72 triệu đồng/m2 trong quý III, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê của Batdongsan.com.vn.

Trong khi giá bán chứng kiến đà tăng trưởng sau thông tin về chính sách sáp nhập và quy hoạch hạ tầng, giá thuê căn hộ gần như không thay đổi qua các quý, ổn định quanh mức 12-13 triệu đồng/tháng.

Sự chênh lệch về tốc độ tăng giá khiến tỷ suất lợi nhuận cho thuê tại TP.HCM cũ được Batdongsan.com.vn ghi nhận giảm sâu chỉ còn 2,4%, thấp hơn mức bình quân 3,6% của cùng kỳ năm 2024.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), một số dự án tại khu trung tâm thậm chí chỉ đạt lợi suất dưới 2%, khiến kênh cho thuê không còn hấp dẫn với nhà đầu tư ngắn hạn.

Thu nhập của người thuê không tăng kịp giá nhà, họ sẵn sàng chuyển sang thuê nhà riêng, nhà trọ hoặc căn hộ xa trung tâm... Điều đó khiến việc tăng giá thuê gần như bế tắc. Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhận định tốc độ tăng giá bán căn hộ quá nhanh, hơn 35% ở một số khu vực chỉ trong một năm.

"Thu nhập của người thuê không tăng kịp giá nhà, họ sẵn sàng chuyển sang thuê nhà riêng, nhà trọ hoặc căn hộ xa trung tâm hơn để tiết kiệm chi phí. Điều đó khiến việc tăng giá thuê gần như bế tắc", ông cho biết.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy gần 58% chủ nhà sẵn sàng giảm giá thuê khoảng 1-10%, gần 30% có thể giảm 11-20%, nhưng mức này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của phần lớn khách thuê - những người mong giảm sâu hơn 20%. Nhiều căn hộ vì vậy rơi vào tình trạng trống dài hạn, khiến lợi suất cho thuê tại các đô thị lớn khó cải thiện.

Lý giải về lợi suất cao ở Thủ Dầu Một và Phú Mỹ

Khi lợi suất trung tâm sụt giảm, các đô thị vệ tinh nơi giá mua còn thấp và nhu cầu thuê ổn định đang trở thành điểm đến mới của dòng vốn.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Nhà ở CBRE Việt Nam nhận định: "Biên lợi nhuận tại các đô thị vệ tinh có thể đạt 4-6% mỗi năm, cao hơn nhiều so với trung tâm TP.HCM, nhờ giá mua thấp và tỷ lệ trống ít".

Phú Mỹ ghi nhận nhu cầu thuê cao từ nhóm chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Thủ Dầu Một và Phú Mỹ là hai khu vực nổi bật do nhu cầu thuê chủ yếu đến từ nhóm chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp.

Thực tế, Thủ Dầu Một là trung tâm hành chính và kinh tế của Bình Dương (cũ) tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như VSIP, Sóng Thần. Với lực lượng lao động dồi dào có khả năng chi trả tốt, giá thuê tại đây được duy trì khá ổn định. Ít căn hộ cho thuê nên dù giá thuê không hề rẻ, tỷ lệ lấp đầy vẫn đạt mức cao 80-90%.

Theo khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, căn hộ tại một số dự án nổi bật ở Thủ Dầu Một như Sky View, The Maison hay Happy One Central đang được rao bán với giá 25-38 triệu đồng/m2, tương đương 1,9- 2,7 tỷ đồng cho căn 70 m2. Trong khi đó, giá thuê hàng tháng tại đây từ 6 đến dưới 10 triệu đồng, giúp lợi suất cho thuê đạt mức cao nhất khu vực.

Tại Phú Mỹ, thị trường cũng đang hấp dẫn nhà đầu tư vì lợi suất dòng tiền tốt và tiềm năng tăng giá vốn lớn. Nơi đây có cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và nằm trong vùng kết nối trực tiếp với các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành và Vành đai 4 TP.HCM.

Theo ông Tuấn, nguồn cung căn hộ tại toàn khu vực Phú Mỹ còn rất nhỏ với chỉ 2 dự án, trong đó có chung cư cao cấp Maison Grand cung cấp 1.248 căn hộ và một dự án đang triển khai. Nguồn cung khan hiếm đã giúp thị trường cho thuê ổn định và tỷ lệ lấp đầy cao.

Hiện giá thuê tại Phú Mỹ chỉ khoảng 7-11 triệu đồng/tháng, còn giá bán trung bình dao động 35-40 triệu đồng/m2 (2,5- 2,8 tỷ đồng cho căn 70 m2).