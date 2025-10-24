Thuê căn hộ ngắn ngày ở TP.HCM có thể phải trình diện ban quản lý

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất chủ căn hộ để ở muốn cho thuê phải đăng ký với chính quyền địa phương, ban quản trị và ban quản lý chung cư, đồng thời hướng dẫn người thuê trình diện khi nhận phòng.

Việc sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú du lịch phải nằm trong danh mục được phép cho thuê lưu trú du lịch do Sở Xây dựng TPHCM công bố. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành dự thảo hướng dẫn về việc sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch trên địa bàn. Nội dung của dự thảo đang được Sở lấy ý kiến.

Hướng dẫn này áp dụng đối với căn hộ để ở trong nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật và pháp lý; đồng thời, được Sở Xây dựng TP.HCM công bố đủ điều kiện để cho thuê lưu trú du lịch.

Những căn hộ này phải có các hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống PCCC, xử lý rác thải được xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật về xây dựng.

Người thuê phải trình diện với ban quản lý chung cư khi đến nhận phòng

Chủ sở hữu căn hộ để ở muốn cho thuê phải đăng ký với chính quyền địa phương, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành (ban quản lý chung cư) về mục đích cho thuê lưu trú; thực hiện thông báo lưu trú khi có khách; đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định về du lịch, cư trú, thuế, PCCC, bảo hiểm cho người lưu trú.

Bên cạnh đó, chủ căn hộ phải hướng dẫn để người thuê trình diện với ban quản lý chung cư khi đến nhận phòng; hiểu và tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; chỉ được sử dụng căn hộ chung cư vào đúng mục đích để ở; không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong nhà chung cư.

Việc cho thuê lưu trú ngắn hạn trong nhà chung cư phải được hội nghị nhà chung cư thông qua, bao gồm cả mức phí quản lý vận hành tăng thêm đối với các căn hộ kinh doanh lưu trú.

Chủ sở hữu căn hộ chung cư vi phạm quy định về thông báo lưu trú, thuế, an ninh, PCCC trong quá trình thực hiện sẽ bị kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật; trường hợp tái phạm nhiều lần, có dấu hiệu phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Hoạt động sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú du lịch phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, PCCC, cư trú, vệ sinh môi trường, nghĩa vụ thuế, quyền lợi cư dân..., bảo đảm đạt yêu cầu về diện tích sử dụng bình quân cho mỗi người để ở theo quy định; đồng thời, phải được kiểm tra, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm.

Điều kiện khi sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú

Theo dự thảo hướng dẫn, việc sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú du lịch cần đáp ứng 4 yêu cầu.

Thứ nhất, chung cư nơi căn hộ tọa lạc nằm trong danh mục được phép cho thuê lưu trú du lịch do Sở Xây dựng TP.HCM công bố.

Thứ hai, chung cư đã thực hiện đăng ký kinh doanh đối với hoạt động cho thuê căn hộ, đăng ký mục đích cho thuê với UBND cấp xã (nơi có nhà chung cư), ban quản trị nhà chung cư và đơn vị đang cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại dự án nhà chung cư.

Thứ ba, chủ sở hữu phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai báo lưu trú cho khách thuê tại cơ quan công an địa phương theo quy định của pháp luật về cư trú.

Thứ tư, chủ sở hữu và người thuê phải tuân thủ, đảm bảo các quy định về an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường, nghĩa vụ thuế, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư...

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp với Công an TP.HCM, UBND cấp xã để rà soát, công bố danh mục các dự án nhà chung cư đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch trên địa bàn TP.HCM.

Song song đó, Sở này sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng, quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng cũng sẽ nghiên cứu, tham mưu thực hiện việc áp dụng khoa học công nghệ, AI vào công tác quản lý nhà nước đối với chia sẻ thông tin, dữ liệu về chủ sở hữu, người thuê căn hộ và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng, quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn.

Trước đó, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về việc quản lý mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn tại căn hộ chung cư.

Đối với các chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có nhu cầu cho thuê lưu trú du lịch, TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp hệ thống đầy đủ các quy định của luật hiện hành cùng các yêu cầu về PCCC, đăng ký kinh doanh, điều kiện về pháp nhân, thể nhân... để ban hành hướng dẫn điều kiện cần và đủ cho phép sử dụng căn hộ làm lưu trú du lịch.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng được yêu cầu phối hợp Công an TP, UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư đủ điều kiện đáp ứng tiêu chí cho thuê lưu trú ngắn hạn.

Với các chung cư không có chức năng hỗn hợp, TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất lập đề án khai thác căn hộ phục vụ kinh tế, du lịch, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho cư dân.