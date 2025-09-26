Nhiều chung cư ở TP.HCM chưa đủ điều kiện cho thuê ngắn ngày

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hầu hết nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn không được thiết kế hệ thống cấp điện, PCCC, xử lý rác thải... nên chưa đủ điều kiện cho thuê lưu trú ngắn ngày.

Đến nay, danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch chưa được TP.HCM công bố theo kế hoạch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đến nay, danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch chưa được Sở Xây dựng TP.HCM công bố theo yêu cầu của Phó chủ tịch TP.HCM Bùi Xuân Cường.

Giải thích về vấn đề này, Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết thời gian qua, Sở nhận nhiều văn bản góp ý, kiến nghị và rất nhiều phản ánh của các cá nhân là chủ sở hữu, ban quản trị nhà chung cư và doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư.

Trong đó, có 2 luồng ý kiến trái chiều giữa chủ sở hữu là người đang trực tiếp sử dụng căn hộ để ở, ban quản trị nhà chung cư với người đang khai thác căn hộ để ở theo hình thức lưu trú du lịch.

Đồng thời, qua rà soát trên địa bàn TP.HCM, đa số các dự án nhà chung cư hỗn hợp đều không được thiết kế các hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải để phục vụ riêng cho khu căn hộ nên chưa đảm bảo điều kiện để kinh doanh hình thức này.

Hiện, Sở Xây dựng TP.HCM đang phối hợp với các sở, ngành liên quan như Sở Tư pháp, Công an TP, Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ TP rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để báo cáo UBND TP.HCM xem xét.

Về việc lập đề án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác phục vụ phát triển kinh tế, du lịch của TP.HCM và đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân sinh sống tại các chung cư, qua trao đổi với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng thông tin Sở Du lịch đã phối hợp với này để đăng ký thực hiện đề án Quản lý và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về việc quản lý mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn tại căn hộ chung cư.

Đối với các chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có nhu cầu cho thuê lưu trú du lịch, TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp hệ thống đầy đủ các quy định của luật hiện hành cùng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh doanh, điều kiện về pháp nhân, thể nhân... để ban hành hướng dẫn điều kiện cần và đủ cho phép sử dụng căn hộ làm lưu trú du lịch.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng được yêu cầu phối hợp Công an TP, UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư đủ điều kiện đáp ứng tiêu chí cho thuê lưu trú ngắn hạn.

Với các chung cư không có chức năng hỗn hợp, TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất lập đề án khai thác căn hộ phục vụ kinh tế, du lịch, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho cư dân.