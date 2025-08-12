TP.HCM lập danh mục chung cư được phép cho thuê lưu trú ngắn hạn

TP.HCM rà soát, lập danh mục chung cư đủ điều kiện cho thuê lưu trú ngắn hạn, đồng thời nghiên cứu đề án khai thác tại các dự án không có chức năng hỗn hợp trước ngày 15/9.

TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp Công an TP, UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư đủ điều kiện cho thuê lưu trú ngắn hạn, hoàn thành trước ngày 15/9. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về việc quản lý mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn tại căn hộ chung cư.

Theo đó, đối với các chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có nhu cầu cho thuê lưu trú du lịch, TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp hệ thống đầy đủ các quy định của luật hiện hành cùng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh doanh, điều kiện về pháp nhân, thể nhân... để ban hành hướng dẫn điều kiện cần và đủ cho phép sử dụng căn hộ làm lưu trú du lịch.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng được yêu cầu phối hợp Công an TP, UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư đủ điều kiện đáp ứng tiêu chí cho thuê lưu trú ngắn hạn.

Với các chung cư không có chức năng hỗn hợp, TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất lập đề án khai thác căn hộ phục vụ kinh tế, du lịch, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho cư dân.

Lãnh đạo TP giao các đơn vị hoàn thành các nội dung này trước ngày 15/9.

Trước đó, Quyết định 26/2025 quy định về quản lý và sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố được UBND TP.HCM đã ban hành vào cuối tháng 2. Theo đó, việc cho thuê căn hộ trong nhà chung cư phải đảm bảo đúng mục đích sử dụng để ở, không sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở (thuê ngắn hạn, theo ngày, giờ... như mô hình lưu trú kiểu Airbnb).

Quy định này nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân vì cho rằng việc cho thuê ngắn hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sinh hoạt chung. Tuy nhiên, không ít chủ hộ có căn hộ cho thuê và nhà đầu tư lại lo ngại bị ảnh hưởng nguồn thu do không thể tiếp tục kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Vì vậy, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP.HCM thí điểm cho thuê căn hộ ngắn ngày trong nhà chung cư trên địa bàn. Thời gian thực hiện thí điểm là 12 tháng, kể từ ngày 1/9.

Phạm vi áp dụng thí điểm là những căn chung cư trên địa bàn có các hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải được xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật về xây dựng...

Chủ sở hữu căn hộ vi phạm quy định về thông báo lưu trú, thuế, an ninh, phòng cháy chữa cháy trong thời gian thí điểm sẽ bị kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Trường hợp tái phạm nhiều lần, Ban quản trị có thể tạm ngừng áp dụng cơ chế thí điểm với căn hộ đó.