Thủ tướng Đức: Trung Quốc cam kết mua 120 máy bay Airbus

Chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã mang lại kết quả lớn đầu tiên cho châu Âu khi Trung Quốc cam kết đặt hàng tới 120 máy bay Airbus.

Tổng thống Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo DW, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Bắc Kinh "sẽ đặt mua thêm một số lượng lớn máy bay từ Airbus, tổng đơn đặt hàng lên đến 120 máy bay". Ông nhấn mạnh điều này "chứng tỏ những chuyến đi như vậy có giá trị như thế nào".

Đây được coi là cú hích quan trọng cho ngành hàng không và quan hệ thương mại Đức - Trung Quốc giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

"Thế giới càng trở nên hỗn loạn và phức tạp, Trung Quốc và Đức càng cần tăng cường giao lưu chiến lược và thúc đẩy lòng tin chiến lược", Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc gặp song phương.

Đáp lại, Thủ tướng Merz cho rằng mặc dù vẫn còn một số thách thức, hai quốc gia nên "tập trung vào những điểm tương đồng và cùng nhau đối mặt với những thách thức đang gặp phải".

Trước khi lên đường, ông Merz - người nhiều lần ủng hộ xây dựng một châu Âu cứng rắn hơn - khẳng định sẽ thúc đẩy sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp: "Thông điệp của chúng tôi từ góc nhìn châu Âu vẫn như cũ: Chúng tôi muốn một mối quan hệ đối tác cân bằng, đáng tin cậy và công bằng với Trung Quốc. Đây là điều chúng tôi hy vọng và mong đợi từ phía Trung Quốc".

Theo kế hoạch, ngày 26/2 (giờ địa phương), Thủ tướng Đức sẽ đến trung tâm công nghệ Hàng Châu và thăm Unitree Robotics - nhà phát triển robot hình người hàng đầu của Trung Quốc. Cuộc làm việc mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Đức tìm kiếm hợp tác trong lĩnh vực AI và tự động hóa, nhất là khi Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong năm 2025.

Chuyến thăm cũng ghi nhận việc ký kết các văn kiện về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và tái khởi động cơ chế tham vấn chính phủ thường kỳ.