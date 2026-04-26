Giá vé máy bay nội địa đã tăng 15-20%

Báo cáo thường niên 2025 của ACV cho thấy ngành hàng không bước vào năm 2026 với áp lực lớn từ giá nhiên liệu, địa chính trị và chi phí vận hành, đẩy giá vé nội địa tăng 15-20%.

Theo ACV, căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, đang gây ra khủng hoảng nhiên liệu bay Jet A-1 trên diện rộng. Nguồn cung đứt gãy, trong khi giá nhiên liệu liên tục leo thang, với mức phụ thu vật lý lên tới 39,6 USD /thùng, tăng gấp 20 lần so với trước đó.

Nguồn cung trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 20%, phần còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu từ các thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc - những quốc gia đang có xu hướng hạn chế xuất khẩu. Thậm chí, một số đối tác đã thông báo trì hoãn giao hàng từ tháng 4 và có thể áp dụng điều khoản bất khả kháng do gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trước áp lực chi phí, các hãng hàng không quốc tế đồng loạt chuyển sang trạng thái “phòng thủ”. Nhiều hãng lớn như United Airlines hay Delta Air Lines cắt giảm 5-10% sản lượng ghế trong quý II và III, trong khi một số hãng khác như SAS hay Qatar Airways đã hủy hàng loạt chuyến bay. Các đường bay Á - Âu cũng phải bay vòng, kéo dài thêm 2-3 tiếng, khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng 15-20%.

Tại Việt Nam, các hãng hàng không ưu tiên khai thác các trục bay chính như Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM và các đường bay quốc tế, đồng thời cắt giảm tần suất hoặc tạm dừng nhiều đường bay địa phương. Việc dồn chuyến, tối ưu hệ số lấp đầy và hạn chế các khung giờ bay đêm khiến số lượt cất hạ cánh tại các sân bay giảm đáng kể.

Đáng chú ý, giá vé máy bay nội địa đã tăng trung bình 15-20%, chủ yếu do các hãng đóng dải vé giá rẻ. Điều này kéo theo nhu cầu đi lại suy giảm, đặc biệt ở phân khúc du lịch nghỉ dưỡng.

Ngoài bài toán nhiên liệu, ACV cho biết ngành hàng không còn đối mặt với nhiều rủi ro khác từ bối cảnh kinh tế toàn cầu. Biến động tỷ giá, lãi suất cùng áp lực chi phí đầu vào tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác của các hãng.

Cạnh tranh trong khu vực ngày càng gia tăng khi các hãng hàng không quốc tế, đặc biệt là nhóm chi phí thấp và các trung tâm trung chuyển lớn, đang phục hồi mạnh mẽ. Điều này khiến dư địa tăng trưởng theo chiều rộng của thị trường hàng không dần thu hẹp.

Trong nước, các hãng vẫn gặp khó khăn về nguồn lực tàu bay do ảnh hưởng từ việc triệu hồi và bảo trì kéo dài đối với động cơ Pratt & Whitney trên dòng A321neo, khiến hàng chục tàu bay phải dừng khai thác.

Ngoài ra, kết cấu hạ tầng tại một số cảng hàng không chưa đồng bộ, trong khi áp lực nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng lớn. Các vướng mắc về quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

ACV hiện chưa công bố chỉ tiêu cụ thể về doanh thu, lợi nhuận 2026. Năm 2025, tổng công ty này đạt doanh thu hơn 25.530 tỷ đồng , lãi trước thuế 13.472 tỷ, tăng lần lượt 12% và 6% so với 2024.

Cũng trong báo cáo, ACV dự kiến hoàn thành xây dựng sân bay Long Thành trong quý III và đưa vào khai thác thương mại vào quý IV.

Dù vậy, bước vào giai đoạn cao điểm thi công, dự án đang đối mặt với 2 sức ép lớn nhất từ trước đến nay: thiếu hụt nhân lực quy mô lớn và chi phí đầu vào tăng nhanh. Trong bối cảnh tiến độ đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, các “nút thắt” này đang trực tiếp đe dọa khả năng bám sát kế hoạch.

Theo báo cáo của ACV, đến giữa tháng 4, toàn công trường chỉ huy động được khoảng 8.457 lao động, tương đương khoảng 60% nhu cầu thực tế. Trong khi đó, để đảm bảo tiến độ, dự án cần tới khoảng 14.000 lao động. Khoản thiếu hụt lên tới hơn 5.500 lao động đang trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất, đặc biệt trong giai đoạn thi công nước rút.