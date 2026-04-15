ACV sẽ nghiên cứu điều chỉnh giá dịch vụ hàng không

Xung đột tại Trung Đông khiến hoạt động hàng không Việt Nam chịu áp lực chi phí và sụt giảm nguồn thu, ACV được yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh giá dịch vụ để hỗ trợ hãng bay.

Ngành hàng không tiếp tục đối diện các khó khăn khi đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại. Ảnh: Phương Lâm.

Cục Hàng không cho biết đã cập nhật đánh giá tác động từ xung đột tại Trung Đông đến ngành hàng không Việt Nam, trong bối cảnh giá nhiên liệu bay toàn cầu tăng trở lại.

Theo cơ quan này, căng thẳng địa chính trị leo thang sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại đã làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng, kéo giá dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đi lên.

Giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 tại châu Á hiện dao động quanh 214- 216 USD /thùng, tăng hơn 3 USD so với phiên trước. Tại khu vực Tây Bắc châu Âu, giá lên khoảng 192 USD /thùng, trong khi giá dầu Brent và WTI duy trì quanh ngưỡng 99 USD /thùng.

Áp lực chi phí gia tăng buộc các doanh nghiệp trong ngành phải tìm giải pháp ứng phó. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá một số dịch vụ hàng không thuộc khung giá do Nhà nước quy định.

Việc điều chỉnh được xem xét trên cơ sở rà soát tình hình khai thác thực tế tại các cảng hàng không, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ.

Song song đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - VATM cũng triển khai các biện pháp tối ưu vùng trời và điều hành luồng không lưu linh hoạt, phối hợp với các cơ quan trong khu vực để hỗ trợ hãng bay lựa chọn đường bay phù hợp, tránh khu vực tắc nghẽn.

Các giải pháp này nhằm giúp hãng hàng không giảm chi phí nhiên liệu và chi phí khai thác trực tiếp, trong bối cảnh ngành tiếp tục chịu tác động từ biến động địa chính trị tại Trung Đông.