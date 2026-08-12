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Kinh doanh

Cổ đông Nhà nước của Vinamilk, Sabeco, FPT vừa tăng vốn lên 50.000 tỷ

  • Thứ tư, 12/8/2026 14:57 (GMT+7)
  • 38 phút trước

SCIC vừa cập nhật vốn điều lệ trên thông tin đăng ký doanh nghiệp lên 50.000 tỷ đồng, toàn bộ thuộc sở hữu Nhà nước.

SCIC tăng vốn điều lệ từ 19.000 tỷ lên 50.000 tỷ đồng. Ảnh: SCIC.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó ghi nhận vốn điều lệ tăng từ mức 19.000 tỷ đồng lên 50.000 tỷ đồng. Toàn bộ vốn sau tăng đều thuộc sở hữu Nhà nước và được góp bằng Đồng Việt Nam.

Mức 50.000 tỷ đồng cũng là vốn điều lệ được quy định đối với SCIC trong các văn bản về điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty. Theo Nghị định 148/2017/NĐ-CP, SCIC hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

SCIC có chức năng tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời đầu tư và kinh doanh vốn theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao.

Tổng công ty này hiện quản lý phần vốn Nhà nước tại nhiều doanh nghiệp lớn như Vinamilk, Sabeco, FPT, Dược Hậu Giang, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Traphaco, Domesco, Bảo Minh... Cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư này là một nguồn thu quan trọng của SCIC.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, trong quý II/2026, SCIC chỉ ghi nhận doanh thu thuần gần 2,7 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của tổng công ty đạt tới 3.296 tỷ đồng, giảm 32%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần SCIC đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.295 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 7.650 tỷ đồng, tăng 9%.

Hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh của tổng công ty. Doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đạt 4.415 tỷ đồng, giảm gần 25%. Trong đó, cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 3.378 tỷ đồng, giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước. Dù suy giảm so với cùng kỳ, đây vẫn là khoản đóng góp lớn nhất trong doanh thu hoạt động tài chính của SCIC.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của SCIC đạt 72.005 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn ở mức 22.120 tỷ đồng, trong đó các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn trị giá gần 19.989 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn đạt 49.884 tỷ đồng, tăng hơn 4.300 tỷ so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ danh mục đầu tư tài chính dài hạn, trong khi dự phòng tổn thất đầu tư giảm từ gần 3.370 tỷ xuống 572 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng.

Vốn chủ sở hữu của SCIC tại cuối quý II đạt 67.688 tỷ đồng.

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Thủy Tiên

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